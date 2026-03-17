Regele Charles al III-lea s-a întâlnit cu tineri sprijiniți de organizația King’s Trust, în cadrul unei vizite la Aviva Studios, sediul Factory International, potrivit BBC.

Regele, la pupitrul de DJ

DJ-ul Christian St Louis, din Greater Manchester, l-a invitat pe monarh să încerce pupitrul de mixaj și i-a explicat cum funcționează. Regele a intrat în ritm, în timp ce un spectator a remarcat că nu este atât de ușor pe cât pare.

„Încerc să mă obișnuiesc”, a spus acesta, râzând.

Tânărul a povestit că un curs de DJ prin King’s Trust l-a ajutat să își urmeze pasiunea și că își dorește acum să își cumpere propriul echipament.

Sprijin pentru tineri și industrii creative

În 2024, King’s Trust a colaborat cu Elba Hope Foundation, fondată de Idris Elba, lansând programul Creative Futures, care oferă cursuri gratuite pentru tineri în domeniul artistic. O altă beneficiară, Mariama Gallow, i-a recitat regelui o poezie, iar acesta a lăudat-o: „A fost fantastic”.

Vizită și spectacol în aer liber

Regele s-a întâlnit și cu tineri care au învățat abilități de producție scenică prin Factory Academy. Programul a sprijinit deja peste 100 de tineri din Manchester. Vizita s-a încheiat cu dezvelirea unei plăci comemorative și cu un spectacol în aer liber susținut de un cor al Royal Northern College of Music.