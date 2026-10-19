„Sfântul Părinte a amintit situaţia gravă din oraşul Oleşkî, în regiunea Herson, şi şi-a evocat cererea unui armistiţiu umanitar pe care i-a prezentat-o preşedintelui Federaţiei ruse”, anunţă într-un comunicat Vaticanul, potrivit News.ro.

„Sanctitatea Sa şi-a exprimat speranţa ca o cooperare între cele două părţi să permită atât o livrare de hrană şi ajutor medical, cât şi o evacuare în siguranţă a populaţiei civile care vrea să fie evacuată”, anunţă Vaticanul.

Această convorbire la telefon cu Volodimir Zelenski a avut loc la două zile după ce Leon al XVI-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost externat de la Spitalul Gemelli, la Roma, unde i s-a extirpat o tumoare canceroasă de la un plămân.

Ce a transmis Kremlinul după ce Papa Leon l-a sunat pe Putin

În camera de spital, Papa american l-a sunat vineri pe Vladimir Putin şi i-a cerut un armistiţiu care să permită aprovizionarea şi evacuarea Oleşkî - o localitate aflată sub control rusesc în sudul Ucrainei, ai cărei locuitori sunt privaţi de hrană şi de îngrijiri medicale de urgenţă.

După acest apel telefonic, Kremlinul a anunţat că Vladimir Putin i-a urat Papei însănătoşire grabnică, dar că i-a prezentat „responsabilitatea regimului de la Kiev faţă de situaţia umanitară dificilă” din acest oraş.