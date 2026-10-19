Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că nu îl bănuieşte de „răutate” pe preşedintele Nicuşor Dan, arătând că modul în care acesta a acţionat în contextul crizei politice prelungite ţine de stilul acestuia de a aborda problemele, care nu este la fel de alert cum ar dori alte persoane, scrie News.ro.

„În politică există presiuni de fiecare dată, indiferent cine e preşedinte, dar preşedintele nu trebuie să cedeze la presiuni, el trebuie să ştie care e direcţia, unde vrea să ajungă şi să ţină de acea direcţie”, susţine Kelemen.

„E uşor să comentezi când nu eşti preşedinte, de aceea nu voi comenta. Eu ştiu ce aş fi făcut eu”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la TVR, întrebat cum ar cataloga modul în care preşedintele Nicuşor Dan a făcut faţă crizei politice prelungite.

Liderul UDMR a spus că îl cunoaşte de mult timp pe şeful statului, subliniind că nu îl bănuieşte pe acesta de răutate.

„Face față, în sensul că nu cedează la presiuni”

„Sigur, de fiecare dată se poate şi altfel, dar când nu eşti în pielea preşedintelui este mai uşor să comentezi. Nu am toate elementele, ce s-a întâmplat, cum s-au întâmplat lucrurile, el are un anumit ritm, care pentru unii este mai încet, aşa, unii aşteaptă un alt ritm. Dar până la urmă ce pot să vă spun: pe Nicuşor Dan nu poţi să-l bănuieşti de răutate. Că nu are un ritm aşa, rapid, şi aşteaptă şi gândeşte mult şi deciziile sunt luate cum sunt luate, dar nu aş vrea să comentez că... ”, a adăugat Kelemen.

El consideră că Nicuşor Dan este „aproape imun la presiunile” politice, arătând că, de altfel, aşa trebuie să fie un şef de stat.

„Face faţă, în sensul că nu cedează la presiuni şi preşedintele nici nu trebuie să cedeze la presiuni, el trebuie să fie aproape imun la presiuni, fiindcă în politică există presiuni de fiecare dată, indiferent cine e preşedinte, dar preşedintele nu trebuie să cedeze la presiuni, el trebuie să ştie care e direcţia, unde vrea să ajungă şi să ţină de acea direcţie, de aia e preşedinte, nu să se uite la comentarii şi la like-uri şi la presiuni fiindcă atunci schimbă direcţia în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare oră. Nu se poate să cedezi la presiuni!”, a subliniat Kelemen.