Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, va propune ca șederea permanentă în UK să fie acordată doar celor care au loc de muncă, cunosc bine limba engleză și fac voluntariat, transmite AFP.

„Migranţii care au sosit legal vor trebui să contribuie la societate pentru a-şi merita dreptul de a rămâne” în Regatul Unit, afirmă Partidul Laburist într-un comunicat publicat înaintea discursului ministrului la conferinţa anuală de la Liverpool.

Cine putea solicita până acum permisul de ședere în Regatul Unit

În prezent, persoanele care au lucrat cinci ani în Regatul Unit sau au un membru al familiei – soţ, părinte... – acolo pot solicita un permis de şedere permanent. Acest permis le conferă dreptul de a locui acolo, de a munci şi de a beneficia de ajutoare sociale.

Shabana Mahmood propune înăsprirea condiţiilor de acordare a permisului de şedere, introducând o serie de criterii: să aibă un loc de muncă, cazier judiciar curat, să achite contribuţiile la asigurările sociale, să stăpânească limba engleză la un nivel avansat, să nu beneficieze de ajutoare sociale şi să facă voluntariat la nivel local. „Creşterea imigraţiei a fost foarte, foarte rapidă. Înţeleg perfect de ce oamenii sunt îngrijoraţi”, a declarat ea duminică în ziarul The Sun. O consultare va avea loc în cursul anului, a indicat Partidul Laburist.

Anunţul vine la câteva zile după ce partidul de extremă dreapta Reform UK, care devansează cu mult Partidul Laburist în sondaje, a promis că va elimina permisul de şedere permanentă dacă va ajunge la putere şi că va obliga migranţii – inclusiv cei care au deja statut legal – să solicite o viză la fiecare cinci ani.

„Este cu totul altceva să spui că vei lua măsuri împotriva persoanelor care se află legal aici şi să începi să le expulzezi”, a declarat duminică premierul Keir Starmer la BBC, considerând proiectul Reform UK „imoral” şi „rasist”.

Perioada de ședere crește de la 5 la 10 ani

163.000 de persoane au obţinut un permis de şedere permanentă în 2024, o cifră în creştere cu 35% faţă de anul precedent. Guvernul a anunţat deja că va prelungi de la cinci la zece ani perioada necesară petrecută pe teritoriul ţării pentru a obţine acest permis. Shabana Mahmood, care şi-a preluat funcţia la începutul lunii septembrie după o remaniere, ar urma să le spună militanţilor laburişti că va fi un ministru de interne „dur”, care nu va ezita să ia măsuri împotriva imigraţiei.

De la începutul anului, peste 33.000 de migranţi au ajuns ilegal pe coastele engleze în ambarcaţiuni improvizate, un record pentru această perioadă a anului.

