„Orientul Mijlociu este în fierbere şi se ştie că Israelul sionist a masacrat sute de mii de persoane. Cu voia lui Allah, nu am nici cea mai mică îndoială că va plăti preţul pentru asta”, a afirmat Erdogan după rugăciunea de Eid al-Fitr - sărbătoarea care are loc după sfârşitul Ramadanului - la o moschee din Rize, oraşul său natal.

Erdogan a criticat dur Israelul, un fost aliat, pentru atacurile din timpul războiului din Gaza, care au lovit şi populaţia civilă, acţiuni pe care le-a calificat chiar „genocid”.

Cu două zile în urmă, preşedintele turc a acuzat Israelul de încălcarea armistiţiului încheiat în octombrie trecut în Fâşia Gaza.

Tensiuni regionale şi reacţii internaţionale

La toate acestea s-au adăugat, potrivit lui, operaţiunile aeriene împotriva „vecinului iranian”, despre care a susţinut că au fost provocate şi organizate de Israel.

Preşedintele Turciei nu a menţionat SUA în criticile sale.

Ministrul de externe turc Hakan Fidan a reproşat joi Iranului că a atacat ţări din regiune şi a spus că „nedreptatea” de care suferă din cauza bombardamentelor israeliene şi americane nu îi dă dreptul să comită o altă nedreptate.

Forţele de apărare antiaeriană ale NATO, bloc militar din care Turcia face parte, au doborât trei rachete lansate din Iran în spaţiul aerian turc, de la începutul atacurilor americane şi israeliene.