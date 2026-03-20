„Operaţiunea Alice" l-a vizat pe operatorul platformei, identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 35 de ani, stabilit în China.

O platformă de „dark web" pretindea că vinde imagini cu pornografie infantilă şi alte „servicii" legate de criminalitatea cibernetică, precum date de carduri de credit, prin intermediul a peste 373.000 de site-uri.

Clienţii au fost păcăliţi să plătească pentru aceste „produse", dar nu au primit nimic în schimb.

Europol estimează că suspectul a câştigat aproximativ 345.000 de euro de la aproximativ 10.000 de persoane care au încercat să achiziţioneze materialul ilicit.

Poliţia a identificat până în prezent 440 de utilizatori ai platformei, iar ancheta este în desfăşurare.

„Operaţiunea Alice", care a început în 2021, transmite un "mesaj clar", a declarat directoarea Europol, Catherine de Bolle, citată într-un comunicat.

"Infractorii nu au unde să se ascundă atunci când agenţiile internaţionale de aplicare a legii lucrează mână în mână. Îi vom găsi şi îi vom trage la răspundere", a spus ea.