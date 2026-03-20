Un ONG ungar pentru drepturile omului şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la rolul fostei interprete a preşedintelui rus Vladimir Putin, Daria Boiarskaia, în cadrul misiunii Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) de monitorizare a viitoarelor alegeri din Ungaria, probabil cea mai dificilă luptă electorală a premierului Viktor Orban de la preluarea puterii în 2010, relatează vineri Reuters.

Sondajele de opinie arată că naţionalistul Orban, care a cultivat legături apropiate cu Putin în pofida războiului din Ucraina, se află în urma adversarului său de centru-dreapta în intenţiile de vot la alegerile din 12 aprilie. Înfrângerea sa ar avea implicaţii majore pentru Europa, pe fondul ascensiunii partidelor de extremă dreapta.

Comitetul Ungar Helsinki (HHC) a trimis luna aceasta o scrisoare conducerii OSCE, solicitând înlăturarea Dariei Boiarskaia din misiunea de monitorizare a alegerilor.

"HHC a solicitat ca fostei interprete a lui Putin să-i fie retrase atribuţiile legate de alegerile din Ungaria, pentru a asigura o atmosferă de încredere şi confidenţialitate", a scris grupul pe site-ul său.

Rusoaica are interzisă intrarea în Polonia

Boiarskaia, consilier principal la Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), "asistă la pregătiri şi efectuează vizite oficiale în numele AP OSCE şi sprijină misiunile de observare a alegerilor", potrivit site-ului organizaţiei.

Anterior, ea a lucrat la Ministerul de Externe rus.

Copreşedinta HHC, Marta Pardavi, a declarat că grupul său a primit un răspuns de la secretarul general al AP OSCE, Roberto Montella, în care acesta îşi exprimă încrederea în Boiarskaia.

"Am fost dezamagită de scrisoarea secretarului general, deoarece am simţit că nu înţelege pe deplin îngrijorările pe care le exprim", a declarat Pardavi pentru Reuters.

Boiarskaia a fost adăugată în 2022 pe lista Poloniei cu persoane vizate de sancţiuni şi i s-a interzis intrarea în ţară.

Ministerul de Interne polonez a declarat la acea vreme că sprijinul acordat guvernului lui Putin "creează un risc serios de provocare sau incidente care ar afecta poziţia internaţională a Poloniei".