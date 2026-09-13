Potrivit Associated Press, guvernul yemenit s-a angajat să trimită mai multe forțe pe coasta Mării Roșii, după ce a suferit o înfrângere „dureroasă” săptămâna trecută, când houthiții au capturat orașul portuar Mokha și o insulă din strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută maritimă alternativă crucială la strâmtoarea Ormuz.

Pe măsură ce această țară săracă riscă să alunece într-un nou război civil, Organizația Națiunilor Unite a estimat că peste 80.000 de persoane au fost strămutate de luptele care au avut loc de la începutul lunii septembrie.

O femeie a povestit că un obuz de mortier a căzut în apropiere în timp ce fugea în miezul nopții din orașul Khawkha, din provincia Hodeida, situată de-a lungul Mării Roșii, cu puțin timp înainte ca acesta să fie capturat de houthiți.

„Am văzut cu ochii mei mașini și autobuze arzând, iar cadavrele copiilor și ale femeilor zăceau pe șosea într-o scenă îngrozitoare”, a spus femeia, care a vorbit sub condiția anonimatului din motive de siguranță pentru ea și familia sa.

Rebelii houthi revendică atacurile împotriva Arabiei Saudite

Autoritățile saudite au declanșat sirenele duminică după-amiază în orașul Abha din sud și în provincia Khamis Mushait, avertizând locuitorii să se adăpostească de eventualele atacuri. Ambele zone au fost atacate în repetate rânduri de houthi în ultimele săptămâni.

Houthi au afirmat că au folosit drone și rachete pentru a ataca Arabia Saudită, inclusiv o bază militară situată chiar lângă granița cu Yemenul. Purtătorul de cuvânt militar al grupării Houthi, generalul de brigadă Yahya Saree, nu a furnizat dovezi și nici nu a precizat când a avut loc atacul.

Apărarea civilă saudită a declarat în cursul nopții că un proiectil a căzut într-o altă zonă din apropierea graniței cu Yemenul, de-a lungul Mării Roșii, rănind două persoane și provocând pagube unei moschei și mai multor alte clădiri. Declarația a dat vina pe gruparea Houthi.

Arabia Saudită nu a anunțat noi atacuri îndreptate împotriva grupării Houthi.

Gruparea Houthi vizează infrastructura petrolieră și transportul maritim saudit, ca parte a unui blocaj declarat recent. Deși gruparea Houthi a afirmat că nu intenționează să amenințe transportul comercial al altor țări, piețele rămân prudente, iar prețurile petrolului au crescut din nou.

Yemenul anunță că 500 de soldați au fost uciși și promite să riposteze

„Rezistența Națională”, o forță aliată guvernului care controla zonele de coastă, a declarat că peste 500 de combatanți ai guvernului au fost uciși pe coasta de vest în ultimele patru săptămâni — primul bilanț complet prezentat de aceasta. De asemenea, a precizat că aproximativ 1.500 de persoane au fost rănite în luptele care au avut loc începând cu 9 august.

În declarația sa, Rezistența Națională a precizat că peste 1.000 de houthi au fost uciși în provinciile Hodeida și Taiz. Un purtător de cuvânt al houthiților nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Yemenul are o populație de peste 40 de milioane de oameni care se tem de o revenire la războiul civil care a provocat moartea a 150.000 de persoane și a adus pe mulți alții în pragul foametei, într-una dintre cele mai extinse crize umanitare din lume.

Guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional și Arabia Saudită se luptă cu gruparea Houthi de 12 ani. Un armistițiu care a început în 2022 a oprit în mare parte luptele.

Un înalt oficial guvernamental din Yemen a declarat că forțele sale se vor întoarce pe coasta Mării Roșii și vor riposta. Persoanele care fugeau de avansul grupării Houthi au declarat pentru Associated Press că au văzut forțele retrăgându-se și îndemnând oamenii să fugă.

Sultan al-Arada, membru al consiliului prezidențial aflat la putere, a descris prăbușirea forțelor guvernamentale în orașul portuar Mokha și în alte zone de pe coasta de vest a Yemenului ca fiind „dureroasă și regretabilă”.

Al-Arada a declarat într-un interviu televizat difuzat sâmbătă seara că forțele „se regrupează în prezent și se vor întoarce în luptă într-o formă sau alta”.

Duminică, armata yemenită a declarat că a lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor Houthi din Mokha și din orașul de coastă Dhubab, precum și în alte zone din provincia Taiz.

Rebelii au raportat, de asemenea, atacuri ale forțelor susținute de Arabia Saudită în această provincie, precum și bombardamente de artilerie în provincia Saada, bastionul Houthi de la granița de nord a Yemenului cu Arabia Saudită.