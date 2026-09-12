Președintele Donald Trump a declarat că Iranul se află, probabil, în spatele acestui atac.

Exporturile de petrol ale Arabiei Saudite sunt amenințate, de asemenea, de rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, care încearcă să blocheze traficul comercial prin strâmtoarea Bab el-Mandeb și Marea Roșie.

Premierul irakian a recunoscut că atacul cu drone, asupra conductei strategice care traversează pensinsula Arabiei, a avut loc într-o provincie irakiană aflată la granița cu Iranul. Acolo acționează miliții susținute de Iran.

Conducta, cu o lungime de 1.200 km, transportă între 4% și 5% din producția globală de petrol. Și permite Arabiei Saudite — cel mai mare exportator de petrol brut din lume — să evite blocajul din Strâmtoarea Ormuz, unde traficul de petroliere s-a redus la minim din cauza războiului dintre Statele Unite și Iran, care intră în cea de a 7-a lună.

Conducta din Arabia Saudită a fost lovită în contextul unei ofensive majore a rebelilor Houthi, susținuți de Iran, în Yemen, exercitând și mai multă presiune asupra rutelor maritime globale pentru transportul petrolului.

Adam Parsons, reporter Sky News: ”Milițiile houthi, susținute de Iran, au capturat o insulă strategică din Marea Roșie, după o ofensivă fulger în Yemen. Și s-ar putea să ne aflăm aproape de închiderea unei alte rute maritime cheie. Prin preluarea strategică a orașelor de pe coasta Mării Roșii, houthi ar putea ajunge să controleze Strâmtoarea Bab el Mandeb”.

Donald Trump - care se află în Irlanda, pentru o vizită de două zile - a fost întrebat dacă Statele Unite ar putea contribui la fluidizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul celor mai recente perturbări din apropierea strâmtorii Bab-el-Mandeb.

Trump: ”Totul se va rezolva foarte bine. Houthii ne-au contactat și spun că nu vor să lupte cu noi. Ne-au transmis asta... Pentru că nu vor să mă duc eu după ei, nu vor să-i atacăm noi”.

Dar ofensiva aliaților Iranului din Yemen a făcut ca prețul barilului de petrol să încheie săptămâna la o cotație peste 100 de dolari, pentru prima dată în ultimele patru luni.

Trump spune că prețul petrolului se va calma după încheierea războiului din Iran și repetă că asta s-ar întâmpla imediat după alegerile din Statele Unite, din noiembrie.

Fiul președintelui american - și el aflat în Irlanda - și-a apărat tatăl, dând în schimb vina pe politicienii europeni pentru scumpierea petrolului.

Eric Trump: ”Cu tot respectul, ar trebui să faceți ceva cu politica voastră în domeniu petrolier - a fost un dezastru în ultimii 40 de ani. Politicienii voștri au fost incapabili să creeze o independență energetică. Nu mi se pare corect să-l acuzi pe Donald Trump pentru creșterea prețului la petrol”.