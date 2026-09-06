Iranul se pregătește pentru un atac de tip 7 octombrie asupra Israelului, ca parte a unui asalt pe mai multe fronturi, coordonat cu rețeaua sa teroristă, care include Hezbollah și Houthi, potrivit evaluărilor serviciilor de informații israeliene, citate de Jerusalem Post, transmite New York Post.

Potrivit datelor de la servicii, oficialii Gardienilor Revoluției Islamice au organizat mai multe întâlniri conspirative cu liderii Hezbollah, Houthi și milițiile irakiene pentru o escaladare împotriva Israelului.

IRGC desfășoară exerciții comune de antrenament și crește producția de drone și rachete pentru a-și reface stocurile epuizate în războaiele împotriva Israelului și SUA.

Planul Iranului de a lansa un atac coordonat din întreaga regiune ar realiza visul ultim al coordonatorului atacului din 7 octombrie, Yahya Sinwar, care sperase ca întreaga lume arabă să se alăture atacului său. În atacul Hamas din 7 octombrie au fost uciși 1.200 de israelieni și 250 au fost răpiți.

Iranul și Hezbollah nu au avut cunoștință despre data atacului și nu au intervenit ulterior.