"Am purtat discuţii. Houthi ne-au contactat" şi "nu vor ca noi să îi atacăm", a spus preşedintele american, în declaraţii făcute presei în timpul unei vizite în Irlanda.

Întrebat în timpul întâlnirii sale cu prim-ministrul irlandez Micheál Martin, Donald Trump a confirmat că a avut o discuţie cu prinţul moştenitor şi conducătorul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pe care l-a numit "prieten".

Preşedintele american a prezis că "totul va merge de minune", în ciuda intensificării ostilităţilor din regiune.

Potrivit publicaţiei online Axios, "MBS", aşa cum este poreclit prinţul saudit, l-a sunat pe Donald Trump de două ori joi pentru a-i cere să lovească rebelii yemeniţi, dar a fost respins.

Ofensiva fulgerătoare a rebelilor Houthi are ca rezultat faptul că vecina Arabie Saudită, primul exportator mondial de ţiţei, se află într-o situaţie dificilă, întrucât Strâmtoarea Ormuz, situată de cealaltă parte a peninsulei, este blocată de Teheran încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

De asemenea, infrastructura sa petrolieră a fost, în această săptămână, ţinta unui atac de amploare cu drone şi rachete lansat de Houthi.

Preşedintele american, aflat în pragul alegerilor de la jumătatea mandatului - care ar putea să îl facă să piardă controlul asupra Congresului - şi ştiind că războiul cu Iranul este foarte nepopular, pare să opteze acum pentru o strategie mai puţin deschis belicoasă în Orientul Mijlociu.

MBS îi CERE AJUTORUL LUI TRUMP

Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman a solicitat joi asistenţă militară din partea preşedintelui Donald Trump pentru a ajuta la combaterea grupării Houthi din Yemen, aliniată cu Iranul, au declarat vineri şi pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune, pe fondul intensificării ameninţării reprezentate de Houthi la Marea Roşie.

Trump a purtat joi cel puţin două convorbiri telefonice cu liderul saudit şi nu a fost de acord ca SUA să lanseze atacuri asupra grupării Houthi, au precizat sursele. Washingtonul a comunicat Riadului că va oferi sprijin prin schimbul de informaţii şi identificarea ţintelor, au adăugat acestea.

Casa Albă nu a răspuns la o întrebare a agenţiei Reuters cu privire la existenţa unor convorbiri telefonice între cei doi lideri, dar un înalt oficial al administraţiei, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat că Washingtonul se află într-un dialog continuu cu Arabia Saudită şi cu guvernul yemenit.

"Statele Unite se concentrează pe protejarea intereselor noastre esenţiale de securitate naţională - cum ar fi asigurarea libertăţii de navigaţie în Marea Roşie - oferind în acelaşi timp partenerilor noştri regionali capacitatea de a prelua iniţiativa în gestionarea şi rezolvarea provocărilor de securitate regionale", a declarat oficialul.

Biroul de presă al guvernului saudit nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la convorbirile telefonice şi la discuţiile dintre cei doi lideri.

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, s-a deplasat joi în Arabia Saudită pentru discuţii, au declarat două dintre surse.

SCHIMBARE DE ABORDARE

Războiul SUA cu Iranul a intrat în a şaptea lună, fără ca un sfârşit să se întrevadă în viitorul apropiat. Războiul a determinat creşterea preţurilor la petrol pe plan mondial şi la benzină în SUA, ducând popularitatea lui Trump la un minim istoric înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

Rebelii Houthi, susţinuţi de Iran, au înregistrat un avans spectaculos de-a lungul coastei yemenite a Mării Roşii în ultimele zile, ajungând vineri pe insula strategică Perim din strâmtoarea Bab el-Mandeb, au declarat pentru Reuters patru surse din cadrul guvernului yemenit.

Controlul exercitat de houthi asupra strâmtorii Bab el-Mandeb din Marea Roşie, situată pe partea opusă a Peninsulei Arabice faţă de strâmtoarea Ormuz, ar putea oferi Iranului un avantaj decisiv în războiul său cu SUA, reducând aprovizionarea printr-un al doilea coridor important de tranzit şi determinând o creştere bruscă a preţurilor petrolului.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, s-a bazat pe ruta Mării Roşii de când conflictul cu Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea o cincime din petrolul mondial.

Escaladarea conflictului dintre Houthi şi Riad datează de la începutul lunii iulie, când forţele Houthi s-au confruntat cu ceea ce au descris ca fiind avioane de luptă saudite care încercau să împiedice un avion civil iranian să aterizeze pe Aeroportul Internaţional Sanaa din Yemen. Acest schimb de focuri a rupt armistiţiul de patru ani din conflictul dintre regat şi gruparea aliniată Iranului.

Arabia Saudită a comunicat Statelor Unite în iulie că poate lupta singură împotriva Houthi şi a subliniat faţă de Washington că războiul nu ar trebui să se intensifice, potrivit unei a patra persoane familiarizate cu situaţia. Oficialii saudiţi i-au îndemnat pe omologii lor americani să intensifice presiunea economică asupra Iranului.

Un fost oficial american de rang înalt familiarizat cu evoluţiile actuale a declarat că demersul liderului saudit de joi către Trump a avut scopul de a afla dacă SUA ar putea intensifica presiunea militară asupra Houthi, în loc ca Riadul să fie nevoit să se confrunte singur cu gruparea. "Până acum, li s-a spus «nu», dar rămâne de văzut ce se va întâmpla", a spus oficialul.

SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Iranul a ripostat cu propriile atacuri asupra Israelului şi a statelor din Golf care găzduiesc baze americane. Atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, precum şi atacurile israeliene asupra Libanului au provocat moartea a mii de persoane şi strămutarea a milioane de oameni.