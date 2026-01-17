Reacția unei femei care s-a trezit cu un piton uriaș pe piept, în toiul nopții. „Iubito, nu te mișca!”

Stiri externe
17-01-2026 | 11:31
piton
BBC

O femeie din Australia s-a trezit cu un piton uriaș pe piept, în toiul nopții. Pe jumătate adormită, a întins mâna după câinele ei și a realizat că, în loc de animal, mângâia un obiect ”neted și alunecos”.

autor
Mihaela Ivăncică

Pe măsură ce s-a retras sub pătură și a tras-o până la gât, partenerul ei a aprins lampa de lângă pat și a confirmat temerile.

„El a spus: ‘Oh, iubito. Nu te mișca. E un piton de aproximativ 2,5 metri pe tine’”, a povestit Rachel Bloor pentru BBC.

Prima ei reacție a fost să înjure, apoi a cerut ca toți câinii să fie scoși din cameră. „M-am gândit că dacă dalmațianul meu își dă seama că e un șarpe aici… o să fie haos total.”

Citește și
piton
Momentul înfiorător în care un bărbat a fost scos din burta unui piton de 7 metri care l-a înghițit
piton

Odată ce câinii au fost scoși afară – iar soțul ei și-ar fi dorit să fie cu ei – Bloor a început să se miște cu atenție pentru a se elibera. „Încercam doar să mă dau jos de sub pătură… și mă întrebam în sinea mea: ‘Se întâmplă cu adevărat asta? E atât de ciudat’.”

Ea crede că pitonul de covor – o specie neveninoasă – și-a strecurat corpul prin obloanele ferestrei și a ajuns pe patul ei. Odată ce s-a eliberat, Bloor a început să-l ghideze cu calm pe drumul pe care intrase. „Era atât de mare încât, deși era ghemuit pe mine, o parte din coada lui încă ieșea pe oblon. L-am prins și, chiar și atunci, nu părea speriat; se mișca ușor în mâna mea.”

Situația a fost însă mult mai șocantă pentru soțul ei, vizibil uluit, în timp ce Bloor a rămas calmă, obișnuită cu șerpii de pe terenul mare pe care a crescut. „Cred că dacă ești calm, și ei sunt calmi.”

Ea a adăugat că reacția ei ar fi fost cu totul alta dacă ar fi fost vorba de un broscoi de trestie – unul dintre cei mai dăunători și mai respingători dăunători din Australia. „Nu îi pot suporta, îmi provoacă greață instant. Dacă ar fi fost un broscoi de trestie, m-ar fi speriat cu siguranță.”

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Pitonii de covor sunt șerpi constrictori comuni în regiunile de coastă ale Australiei și se hrănesc în principal cu animale mici.

Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării

Sursa: BBC

Etichete: australia, piton,

Dată publicare: 17-01-2026 11:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Un bărbat din București a găsit un piton în baie, în mijlocul nopții. Proprietara spune că nu e prima dată când scapă
Stiri actuale
Un bărbat din București a găsit un piton în baie, în mijlocul nopții. Proprietara spune că nu e prima dată când scapă

Incident șocant în Capitală. Un bucureștean s-a trezit luni noaptea cu un piton regal în baia apartamentului său, aflat în Piața Universității. Speriat, omul a sunat la 112, iar reptila a fost capturată de jandarmi.

Momentul înfiorător în care un bărbat a fost scos din burta unui piton de 7 metri care l-a înghițit
Stiri externe
Momentul înfiorător în care un bărbat a fost scos din burta unui piton de 7 metri care l-a înghițit

Acesta este momentul înfiorător în care trupul unui tată de trei copii a fost scos din burta unui piton de 7 metri care l-a înghițit întreg.

O femeie care spăla vasele liniștită a fost atacată de un piton uriaș. A fost strânsă de șarpe timp de două ore
Stiri externe
O femeie care spăla vasele liniștită a fost atacată de un piton uriaș. A fost strânsă de șarpe timp de două ore

Un piton uriaș a atacat o femeie în timp ce aceasta spăla vasele, înfășurându-se în jurul ei în Thailanda, scrie Mirror.co.uk.

Un bărbat a fost mușcat de un piton uriaș care a sărit din toaleta sa. Ce a urmat este și mai șocant
Stiri Diverse
Un bărbat a fost mușcat de un piton uriaș care a sărit din toaleta sa. Ce a urmat este și mai șocant

O vizită de rutină la baie s-a transformat într-o scenă dintr-un film de groază, după ce un bărbat a fost atacat de un piton ieșit din vasul de toaletă care l-ar fi mușcat de zonele intime.

Rămășițele unei femei dispărute au fost găsite în stomacul unui piton. Cine a făcut macabra descoperire
Stiri externe
Rămășițele unei femei dispărute au fost găsite în stomacul unui piton. Cine a făcut macabra descoperire

Rămăşiţele unei femei dispărute au fost găsite în stomacul unui piton, care o înghiţise în întregime, a anunţat miercuri poliţia din provincia indoneziană Sulawesi de Sud (centru), informează AFP.  

Recomandări
Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună
Cultura
Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună

Guvernul nu va tăia salariile din Cultură pentru că oamenii de aici au oricum cele mai mici venituri din sectorul bugetar, spune ministrul Culturii, Andras Demeter. Potrivit acestuia, mulți angajați au salarii și de doar 3.000 de lei pe lună.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 Ianuarie 2026

02:10:25

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59