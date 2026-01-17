Reacția unei femei care s-a trezit cu un piton uriaș pe piept, în toiul nopții. „Iubito, nu te mișca!”
O femeie din Australia s-a trezit cu un piton uriaș pe piept, în toiul nopții. Pe jumătate adormită, a întins mâna după câinele ei și a realizat că, în loc de animal, mângâia un obiect ”neted și alunecos”.
Pe măsură ce s-a retras sub pătură și a tras-o până la gât, partenerul ei a aprins lampa de lângă pat și a confirmat temerile.
„El a spus: ‘Oh, iubito. Nu te mișca. E un piton de aproximativ 2,5 metri pe tine’”, a povestit Rachel Bloor pentru BBC.
Prima ei reacție a fost să înjure, apoi a cerut ca toți câinii să fie scoși din cameră. „M-am gândit că dacă dalmațianul meu își dă seama că e un șarpe aici… o să fie haos total.”
Odată ce câinii au fost scoși afară – iar soțul ei și-ar fi dorit să fie cu ei – Bloor a început să se miște cu atenție pentru a se elibera. „Încercam doar să mă dau jos de sub pătură… și mă întrebam în sinea mea: ‘Se întâmplă cu adevărat asta? E atât de ciudat’.”
Ea crede că pitonul de covor – o specie neveninoasă – și-a strecurat corpul prin obloanele ferestrei și a ajuns pe patul ei. Odată ce s-a eliberat, Bloor a început să-l ghideze cu calm pe drumul pe care intrase. „Era atât de mare încât, deși era ghemuit pe mine, o parte din coada lui încă ieșea pe oblon. L-am prins și, chiar și atunci, nu părea speriat; se mișca ușor în mâna mea.”
Situația a fost însă mult mai șocantă pentru soțul ei, vizibil uluit, în timp ce Bloor a rămas calmă, obișnuită cu șerpii de pe terenul mare pe care a crescut. „Cred că dacă ești calm, și ei sunt calmi.”
Ea a adăugat că reacția ei ar fi fost cu totul alta dacă ar fi fost vorba de un broscoi de trestie – unul dintre cei mai dăunători și mai respingători dăunători din Australia. „Nu îi pot suporta, îmi provoacă greață instant. Dacă ar fi fost un broscoi de trestie, m-ar fi speriat cu siguranță.”
Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Pitonii de covor sunt șerpi constrictori comuni în regiunile de coastă ale Australiei și se hrănesc în principal cu animale mici.