O femeie care spăla vasele liniștită a fost atacată de un piton uriaș. A fost strânsă de șarpe timp de două ore

Arom Arunroj, în vârstă de 64 de ani, a supraviețuit miraculos atacului pitonului de 20 de kilograme, care a mușcat-o de mai multe ori după ce a intrat în casa ei din Samut Prakan, o provincie la sud de Bangkok.

Femeia a supraviețuit timp de două ore înainte ca salvatorii să poată pătrunde în casa ei și să o elibereze din strânsoarea reptilei.

Ea a povestit presei thailandeze cum spăla vasele în jurul orei 20:30 când a simțit ceva mușcând-o de picior. Când s-a uitat în jos, și-a dat seama că era un șarpe.

După ce a încercat să alunge șarpele și a strigat după ajutor, și-a dat seama că este singură, deoarece nimeni nu venea să o ajute.

A apucat pitonul de cap, sperând că o va lăsa în pace, "dar nu a făcut-o, ci a continuat să mă strângă", a explicat ea. În jurul orei 22:00, un vecin a auzit în cele din urmă apelurile ei disperate și a contactat poliția, potrivit presei thailandeze.

Sergentul major Anusorn Wongmali, de la poliția locală, își amintește că a dat cu piciorul în ușă și a auzit o voce înăuntru. El a spus că, probabil, pitonul se înfășurase în jurul ei de ceva timp «pentru că pielea ei era palidă.

”Era un piton, unul mare. Am văzut o mușcătură pe piciorul ei, dar [știam] că ar putea fi și altele”. El a spus că a încercat să ajute, lovind cu ceva șarpele."

(1/3) A 64-year-old woman was nearly strangled to death by a 4 metre-long python in Samut Prakarn province's Phra Samut Chedi district, at 10pm Tues when neighbours finally heard her call for help and police as well as rescuers arrived.

