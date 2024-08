Un bărbat a fost mușcat de un piton uriaș care a sărit din toaleta sa. Ce a urmat este și mai șocant

Thanat Tangtewanon din Thailanda a trebuit să lupte pentru a-și salva testiculele după ce un piton uriaș a sărit din vasul de toaletă și l-a mușcat părțile intime, conform Daily Star.

„Ieri, în jurul orei 10 dimineața, m-am trezit și am mers la baie ca de obicei. Înainte de a mă așeza pe toaletă, întotdeauna trag mai întâi apa pentru a verifica dacă există surprize nedorite, iar ieri nu a fost diferit. După ce am tras apa, m-am așezat, dar câteva momente mai târziu, am simțit o durere puternică în testicule. Ceva mă mușcase. Am întins mâna și, spre groaza mea, am prins un șarpe de gât, cu colții încă înfipți în mine”, a povestit bărbatul.

Din fericire, Thanat a reușit să scoată reptila, strângând-o puternic în mâini. Încă șocat de ceea ce se întâmplase, bărbatul a început să ia obiecte din jurul său și să lovească șarpele.

„Am sărit în sus și l-am smuls imediat. În acel moment, nu am simțit durerea, ci șocul pur. Am ținut strâns gâtul șarpelui, încercând să îl scot din toaletă, dar era incredibil de puternic și nu s-a clintit. Panicat și furioas, am găsit o perie de toaletă în apropiere și am început să lovesc șarpele cât de tare am putut. În acel haos, am uitat că încă mai țineam șarpele în mână, așa că am sfârșit prin a-mi lovi și degetele, dar nu am simțit nicio durere atunci. Am continuat să lovesc până când șarpele a devenit moale și, în cele din urmă, am reușit să-l scot”, a mai povestit bărbatul.

În cele din urmă, bărbatul a ucis reptila și cu ajutorul unui vecin a reușit să ajungă la spital.

