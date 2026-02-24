„În urma intervenţiei directe în acest conflict a ţărilor din Europa de Vest şi a Statelor Unite, operaţiunea militară specială s-a transformat de facto într-o confruntare mult mai amplă între Rusia şi ţările occidentale, care au avut şi continuă să aibă ca obiectiv distrugerea ţării noastre”, a declarat Peskov (foto, dreapta).

Vorbind exact la patru ani după ce zeci de mii de soldaţi ruşi au intrat în Ucraina la ordinul preşedintelui Vladimir Putin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că luptele continuă, iar Moscova rămâne fermă în atingerea obiectivelor sale, prin mijloace politice sau diplomatice.

Întrebat dacă Moscova crede că războiul poate fi rezolvat prin negocieri, Peskov a răspuns: „Continuăm eforturile noastre pentru a obţine pacea, poziţia noastră este foarte clară şi consecventă. Acum totul depinde de acţiunile regimului de la Kiev”.

Peskov a mai spus că nu poate spune când şi unde va avea loc următoarea rundă de negocieri cu Ucraina, deoarece aceste discuţii nu au fost încă finalizate. „Sperăm cu adevărat că această muncă va continua”, a spus el, în condiţiile în care şeful Cancelariei prezidenţiale ucrainene, Kirilo Budanov, anunţase luni că următoarea rundă de negocieri trilaterale, cu SUA ca mediator, va avea loc spre sfârşitul săptămânii.

Tot marţi, serviciul de spionaj extern al Rusiei, SVR, a acuzat într-un comunicat Marea Britanie şi Franţa că vor să înarmeze nuclear Ucraina pentru a-i întări poziţia la negocieri.

„Obiectivele nu au fost încă atinse şi de aceea operaţiunea militară specială continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic, ca răspuns la o întrebare a AFP. El a reacţionat la declaraţiile preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care a spus, într-un mesaj către compatrioţi, că Rusia „nu şi-a atins obiectivele” de război. Dmitri Peskov a adăugat că, totuşi, „multe” dintre obiectivele Kremlinului în Ucraina au fost îndeplinite, precizând că „scopul principal” al Moscovei era de a asigura „siguranţa persoanelor” care trăiesc în estul Ucrainei.