Într-un mesaj publicat pe Facebook, sindicaliștii îl întreabă pe ministrul Predoiu dacă ar dori să vadă ”candidații pentru pozițiile de management, în direct, în timp ce răspund la întrebările comisiei de concurs”.

”Ar mai avea curajul analfabeții funcțional, obedienți factorilor politici, să candideze și să se expună public? Ar mai suna „Lia noastră” pentru a dicta cine să fie înscăunat pe anumite poziții?”, spun apoi cei din Europol.

”Domnule Predoiu, puteți?!

Cum ar arăta concursurile transparente în Poliția Română? Ați dori să vă vedeți candidații pentru pozițiile de management, în direct, în timp ce răspund la întrebările comisiei de concurs?

Am mai avea oare un singur candidat „uns cu mir” la concursurile cu miză? Ar mai avea curajul analfabeții funcțional, obedienți factorilor politici, să candideze și să se expună public? Ar mai suna „Lia noastră” pentru a dicta cine să fie înscăunat pe anumite poziții? Dacă la nivelul Parchetului General, al DNA și al DIICOT este posibil să vedem candidații în direct, ascultându-le răspunsurile, de ce nu se dorește același lucru și la nivelul MAI? Mai ales în condițiile în care mii de posturi de conducere sunt ocupate prin „împuternicire” și „desemnare”.