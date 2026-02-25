Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita a informat că cercetările sunt desfăşurate de poliţiştii din municipiul Gheorgheni, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni, într-un dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

Anchetatorii au stabilit că, în mai 2025, un bărbat de 46 de ani din Gheorgheni ar fi comandat, în urma unui anunţ postat pe o platformă de tip marketplace, şapte exemplare de struţ, plătind în avans suma de peste 4.300 de lei. Ulterior, acesta nu ar mai fi primit păsările achiziţionate.

"Cazul a fost preluat de poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, iar, în urma activităţilor operative desfăşurate, au identificat un bărbat de 23 de ani din judeţul Vâlcea, care ar fi promovat anunţuri fictive de vânzare a unor exemplare de struţ, deşi, în realitate, nu deţinea astfel de păsări. În urma probatoriului administrat, la data de 24 februarie a.c., poliţiştii au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore", a transmis sursa citată.

De asemenea, suma de bani plătită a fost recuperată, urmând ca, în cursul zilei de miercuri, să fie predată bărbatului din Gheorgheni.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să manifeste prudenţă în cazul achiziţiilor online, să verifice identitatea vânzătorilor şi autenticitatea anunţurilor, să evite plata integrală în avans către persoane necunoscute, să utilizeze metode de plată care oferă posibilitatea verificării şi, eventual, a recuperării sumelor achitate, să păstreze toate conversaţiile şi documentele aferente tranzacţiei şi să sesizeze imediat poliţia în cazul în care devin victime ale unor astfel de fapte.