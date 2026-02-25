Așa-numita contribuție de solidaritate are scopul de a oferi sprijin financiar rapid victimelor și de a servi ca gest de compasiune, a declarat Consiliul Federal al Elveției.

În principiu, plata ar trebui să se aplice fiecărei persoane care și-a pierdut viața, precum și fiecărei persoane care a fost spitalizată, a declarat Consiliul Federal într-un comunicat.

Dorință de adevăr și dreptate

„Consiliul Federal împărtășește dorința victimelor și familiilor acestora de adevăr și dreptate”, a declarat președintele elvețian Guy Parmelin într-o conferință de presă. „Și noi vrem să știm ce s-a întâmplat, de ce și cum ar fi putut fi prevenit”, a asigurat el.

Martorii și procurorii au declarat că incendiul pare să fi fost provocat de utilizarea lumânărilor cu artificii care au aprins izolația fonică din spumă de pe tavanul barului care se afla la subsol.

În total, guvernul federal va aloca 7,8 milioane de franci pentru cele 156 de persoane cel mai grav afectate de incendiu, a precizat ministrul justiției Beat Jans în cadrul conferinței de presă. Această sumă, a spus el, va completa ajutorul acordat de cantonul Valais, din care face parte Crans-Montana, care a promis 10 milioane de franci unei fundații pentru sprijinirea victimelor.

Autoritățile elvețiene au declarat că 115 persoane au fost rănite în incendiu. Majoritatea celor care au murit erau adolescenți, iar multe dintre victime erau străini, inclusiv câțiva din Franța și Italia.

Fonduri suplimentare și acorduri extrajudiciare

Consiliul Federal a declarat că va convoca, de asemenea, o masă rotundă pentru a ajuta victimele, asiguratorii și autoritățile să ajungă la acorduri extrajudiciare, evitând astfel posibile bătălii juridice îndelungate. Acesta intenționează să contribuie cu până la 20 de milioane de franci la astfel de acorduri.

Consiliul Federal a declarat că speră ca parlamentul să accelereze rapid adoptarea legislației pe care a elaborat-o pentru a ajuta victimele.

Guvernul intenționează, de asemenea, să aloce 8,5 milioane de franci pentru a ajuta cantoanele afectate să acopere costurile extraordinare.

Guvernul a precizat că a luat aceste măsuri în urma unei analize efectuate de Oficiul Federal al Justiției, care a constatat lacune în sistemele de sprijin existente, concepute în principal pentru cazuri individuale și care se confruntă cu dificultăți în cazul dezastrelor de amploare.