„Ca răspuns la o rachetă rusă, de un tip încă necunoscut, care a pătruns în spațiul aerian polonez și s-a prăbușit ulterior pe teritoriul Poloniei – una dintre numeroasele rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții –, NATO și Polonia și-au activat sistemele de apărare aeriană și terestră”, a declarat purtătorul de cuvânt al Cartierului General Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO, colonelul Martin O’Donnell, potrivit News.ro.

„Au fost mobilizate două avioane de vânătoare NATO, care erau avioane poloneze F-16, un avion de realimentare Airbus A330 al Unității Multinaționale Multifuncționale de Transport și Realimentare a NATO, un avion polonez Saab 340 de avertizare timpurie aeriană (AEW) și un elicopter polonez Mi-24”, a detaliat purtătorul de cuvânt al NATO.

„NATO se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Poloniei. Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a discutat astăzi (joi - n.r.) cu șeful Apărării din Polonia, generalul Wiesław Kukuła, despre reacția NATO și a Poloniei la acest incident, care face în continuare obiectul unei anchete”, a precizat colonelul Martin O’Donnell.

„SACEUR a subliniat că NATO va continua să ia toate măsurile necesare pentru a apăra teritoriul NATO”, a transmis, în final, purtătorul de cuvânt.

Donald Tusk: Polonia nu a fost ținta rachetei

Premierul polonez Donald Tusk s-a dus, joi, la locul incidentului și a declarat presei că două rachete au încălcat, de fapt, spațiul aerian polonez în timpul nopții, dar a precizat că cealaltă rachetă a revenit rapid în spațiul aerian al Ucrainei. Ulterior, ministrul Apărării, Mariusz Kosiniak-Kamysz, a precizat că doar o singură rachetă a pătruns în spațiul aerian polonez.

Tusk a confirmat, de asemenea, că primele indicii sugerează că racheta care s-a prăbușit într-o zonă rurală din Polonia este o rachetă de croazieră rusă Kh-101, așa cum s-a anunțat anterior.

El a subliniat însă că „nu există motive să se creadă că Polonia a fost ținta vizată de această rachetă”.

De asemenea, el a dat asigurări că forțele aeriene poloneze erau pregătite să doboare racheta în cazul în care aceasta ar fi amenințat o zonă locuită.

Tusk a anunțat, de asemenea, că Statele Unite sunt interesate să se alăture anchetei privind incidentul. Anterior, și Ucraina își declarase această dorință, potrivit procurorului din Lublin.

Autoritățile poloneze au demarat o anchetă în urma incidentului din cursul nopții de miercuri spre joi. Explozia provocată de impact a lăsat un crater de aproximativ 10 metri lățime în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, situat în estul țării, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina. Nu au fost raportate victime sau pagube, deoarece obiectul a căzut într-o zonă nelocuită.

Joi dimineață, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat într-o postare pe X că „o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a pătruns în Polonia în cadrul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, încălcând spațiul aerian al NATO”.

Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski, a comentat, de asemenea, incidentul, scriind pe X: „Pentru a preveni dezinformarea lui Putin, vă rugăm să citiți: rachetele Kh-101 sunt utilizate exclusiv de forțele aeriene strategice ale Rusiei”.

Polonia și-a mobilizat aviația în timpul atacului rusesc

Racheta Kh-101, despre care se suspectează că ar fi căzut pe câmpul de lângă Tarnawa-Kolonia, este o rachetă de croazieră strategică rusă lansată de bombardiere. Racheta, folosită de Rusia în atacuri împotriva infrastructurii critice ucrainene, are o rază de acțiune de peste 4.000 de kilometri și încorporează caracteristici de proiectare menite să-i reducă vizibilitatea pentru sistemele de detectare radar, potrivit portalului militar polonez Defence24.

În timpul nopții, Polonia și-a mobilizat forțele aeriene pentru a-și proteja spațiul aerian, în timp ce Rusia a lansat un atac la scară largă cu rachete și drone, vizând inclusiv vestul Ucrainei.

Comandamentul Operațional al Poloniei a declarat că un obiect neidentificat a fost detectat în spațiul aerian polonez în jurul orei 3:40 dimineața, ora locală, deplasându-se spre vest. „Pentru a-l identifica și intercepta, un avion de vânătoare F-16 aflat în stare de alertă a fost trimis în zonă”, a precizat Comandamentul. Cu toate acestea, obiectul a dispărut ulterior de pe radar, determinând armata să trimită un elicopter către ultima sa poziție cunoscută. „Echipajul elicopterului a identificat ceea ce se crede a fi locul de impact al obiectului într-o zonă nelocuită din apropierea localității Tarnawa-Kolonia”, a adăugat acesta.

De la lansarea invaziei rusești pe scară largă împotriva Ucrainei, pe 24 februarie 2022, spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de mai multe ori.

În septembrie anul trecut, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, într-un incident considerat una dintre cele mai grave încălcări ale spațiului aerian al unui stat membru NATO din ultimele decenii.

În noiembrie 2022, o rachetă a căzut asupra satului Przewodów din provincia Lubelskie din est, aproape de granița cu Ucraina, provocând moartea a două persoane. Experții polonezi au concluzionat ulterior că a fost vorba de o rachetă a apărării aeriene ucrainene, lansată ca răspuns la un atac rus, care a deviat de la traiectorie.

În decembrie aceluiași an, o rachetă rusă de tip Kh-55 a căzut, de asemenea, într-o pădure din apropierea orașului Bydgoszcz, în nordul Poloniei. Informația privind descoperirea resturilor rachetei a fost făcută publică abia în aprilie 2023.

Au existat, de asemenea, mai multe cazuri în care un obiect a pătruns în spațiul aerian polonez în apropierea frontierei cu Ucraina pentru o perioadă de câteva secunde, pentru ca apoi să părăsească zona.