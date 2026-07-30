Amendamentul introduce o nouă sancţiune pentru faptele de incompatibilitate şi conflict de interese săvârşite anterior intrării în vigoare a legii şi pune în pericol 800 de milioane de euro din banii PNRR.

El acuză că amendamentul îl vizează pe el, care are un astfel de verdict în instanţă şi arată că Constituţia spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor.

Noua prevedere schimbă regulile pentru demnitarii cu decizii definitive de incompatibilitate

Un amendament depus la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității propune schimbarea modului în care sunt aplicate sancțiunile pentru persoanele declarate incompatibile sau aflate în conflict de interese.

Potrivit amendamentului, articolul XI al proiectului de lege este modificat astfel încât:

(1) Persoanele pentru care starea de incompatibilitate sau conflictul de interese este constatată definitiv după intrarea în vigoare a legii își vor pierde de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare ori a hotărârii judecătorești, după caz.

(2) În cazul persoanelor pentru care incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost constatat definitiv anterior intrării în vigoare a legii, încetarea de drept a funcției, demnității publice sau mandatului va avea loc în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

În forma adoptată anterior de Camera Deputaților, prevederile referitoare la aplicarea legii pentru situațiile anterioare nu existau.

Amendamentul este semnat de Grupul parlamentar PSD din Senat și are ca autor pe senatorul Ion Cristinel Rujan.

Dominic Fritz a anunţat că în comisia juridică a trecut un amendament la legea ANI, ”extrem de grav şi neconstituţional, care pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din banii PNRR”.

”Amendamentul introduce o nouă sancţiune pentru toate faptele de incompatibilitate şi conflict de interese întâmplate anteriori întrării în vigoare a legii. Mai anume, această sancţiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situaţia mea. Cred că toată lumea vede acest lucru”, a precizat Fritz.

Regula privind incompatibilitățile ar putea avea efect retroactiv

Preşedintele USR a menţionat că, aşa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese.

”Este evident că acest amendament este neconstituţional, pentru că Constituţia spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este complet absurd că, în cazul meu, după şase ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul se inventeze o nouă sancţiune. Şi acest lucru extrem de grav trebuie să intereseze pe toţi românii care cred în statul de drept, care cred în democraţie. Aici nu este vorba de un partid, de un primar, de un lider de partid, ci este vorba despre un abuz al majorităţii PSD- AUR, în Parlamentul României.”, a menţionat Dominic Fritz.

El a mai arătat că este un pericol şi pe termen foarte scurt, pentru că această formă de lege nu va putea să găsească susţinerea partidelor care susţin statul de drept, pentru că o prevedere atât de evident neconstituţională nu poate să fie votată iar dacă totuşi trece în Parlament, atunci preşedintele va fi în situaţia în care va trebui sau nu să promulge o lege evident neconstituţională.

”Bineînţeles că va exista şi o sesizare CCR, iar toate aceste lucruri vor duce la situaţia ca până la sfârşitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. De aceea acest război antidemocratic pe care îl duce PSD împreună cu AUR trebuie să se termine, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru şcoli, pentru investiţii”, a afirmat el.

Pentru a sesiza CCR, USR ar avea nevoie de cel puțin 50 de deputați sau cel puțin 25 de senatori care să o semneze. USR nu are însă susținerea unui număr atât de mare de parlamentari, spun surse din partid.

Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI. Ce riscă

Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul împotriva deciziei Curții de Apel Timișoara.

Hotărârea menține raportul ANI din 2024, prin care Fritz a fost declarat în conflict de interese administrativ, în legătură cu aprobarea unei documentații urbanistice ce viza un beneficiar reprezentat de un consilier local USR care îl împrumutase anterior în campania electorală.

Instanța a decis: - Respinge recursul declarat de recurentul – reclamant Fritz Dominic Samuel împotriva Încheierii din 26 ianuarie 2026 şi a Sentinţei civile nr. 63 din 10 februarie 2026 pronunţate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 18 iunie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Raportul ANI, rămas definitiv cu sentința ICCJ, a constatat un conflict de interese în urma unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat în întregime înainte de preluarea mandatului său de primar.

I s-a imputat o singură faptă: a semnat, în a doua zi de mandat, dublura unui referat deja semnat de predecesor. Cu această semnătură, deși complet inutilă și fără vreo valoare juridică, ANI spune că Dominic Fritz a adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ și care împrumutase campania USR cu 25.000 de lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă.