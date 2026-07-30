O rachetă rusească ar fi căzut în Polonia. Un crater cu diametru de 10 metri, descoperit de polițiști | FOTO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Tarnawa kolonia profimedia
Profimedia

Obiectul care a căzut pe un câmp în estul Poloniei în cursul nopţii pare să fie o rachetă rusească, a declarat joi prim-ministrul polonez Donald Tusk, citat de Reuters.

autor
Alexandru Toader

„Deocamdată, totul indică faptul că avem de-a face cu o rachetă balistică, un model Kh-101 (de fapt, o rachetă de croazieră – n.r.), de fabricație rusă, dar nu anticipăm rezultatele unei examinări detaliate. Vrem să fim siguri 100%: ce tip de rachetă este, cine a lansat-o, dacă explozia încărcăturii sau impactul rachetei în sine a provocat acest crater (apariția unui crater – n.r.). Vom comunica aceste informații foarte repede, imediat ce vor fi gata”, a declarat Tusk în cadrul unei reuniuni de urgenţă, potrivit Agerpres.

Poliția poloneză a declarat că a primit joi dimineață o sesizare privind o explozie puternică în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 75 de kilometri de granița cu Ucraina.

Ofițerii trimiși la fața locului au descoperit „un crater într-un câmp situat la aproximativ 2 kilometri de cele mai apropiate clădiri, precum și fragmente împrăștiate ale unui obiect neidentificat”, a precizat poliția din orașul vecin Lublin într-un comunicat. Cauza exploziei, care a lăsat în urmă un crater de aproximativ 10 metri lățime, rămâne neclară, scrie TVP World.

Ministrul de Externe ucrainean a anunţat primul că o rachetă rusească de croazieră a intrat în spaţiul aerian al Poloniei în cursul nopţii, după ce autorităţile poloneze a găsit un crater şi fragmente împrăştiate pe un câmp.

"În cursul nopţii, o rachetă rusească de croazieră Kh-101 a intrat în Polonia în cadrul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, violând spaţiul aerian al NATO", a postat ministrul rus de externe Andrii Sîbiha pe platforma X.

Polonia a ridicat avioane de luptă

Cel puţin opt persoane au fost ucise, iar peste zece au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei, într-un atac cu zeci de rachete şi sute de drone, potrivit autorităţilor ucrainene.

Atacurile au vizat oraşe din întreaga ţară, inclusiv din vestul Ucrainei, departe de frontiera cu Rusia. Alertele aeriene au fost declanşate la nivel naţional, iar la Kiev au fost auzite mai multe explozii, mai informează Agerpres.

Alte două persoane au murit la Kiev şi în regiunea Poltava, potrivit autorităţilor locale citate de dpa. La Liov au fost raportate mai multe persoane rănite şi pagube în zone rezidenţiale, au transmis autorităţile locale, citate de dpa, Reuters şi EFE.

În contextul bombardamentelor, Polonia a ridicat avioane de luptă şi a activat un avion de avertizare timpurie, precum şi sistemele de apărare antiaeriană şi de supraveghere radar, pentru a-şi proteja spaţiul aerian, au transmis forţele armate poloneze.

Sursa: Agerpres TVP World

Etichete: Polonia, Rachetă, Rusia,

Articol recomandat de sport.ro
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Citește și...
Stiri externe
Mașina cu care Renault a dat lovitura. Succesul modelului a readus gigantul auto pe profit

Producătorul auto francez Renault a raportat o creştere a veniturilor de 9,4% în primul semestru din 2026, şi a revenit pe profit datorită vânzărilor solide de vehicule electrice (EV), în pofida sporirii presiunilor din partea rivalilor din China.
Stiri externe
SUA au interzis importul de roboți umanoizi din China, invocând motive de securitate națională. Reacția Beijingului

Roboții umanoizi creați în China au primit interdicție în Statele Unite. Administrația Trump a interzis importul din motive de securitate națională. 
Stiri externe
Incendii devastatoare în Grecia și Turcia, pe fondul caniculei. Doi pompieri și-au pierdut viața în Creta

Canicula a provocat incendii periculoase în Grecia și Turcia. Doi pompieri eleni au murit în timp ce luptau cu flăcările pe insula Creta.

Recomandări
Știri Actuale
Îmbrânceli și gaze lacrimogene la protestul oierilor din București. Manifestanții cer demiterea șefului ANSVSA

Protestul oierilor din Piața Presei Libere a escaladat joi, după ce manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene pentru a-i împiedica să înlăture gardurile de protecție.

Vremea
A intrat în vigoare Codul galben de caniculă. Urmează temperaturi până la 39 de grade și nopți tropicale | HARTĂ

Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în România în următoarele zile, iar temperaturile vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării. 

Stiri Sanatate
A treia zi de grevă în Sănătate. Medic: „Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu o să scadă veniturile”

În sănătate, unele spitale continuă greva, în timp ce altele nu au întrerupt deloc programul operator și de consultații.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Iulie 2026

49:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Iulie 2026

01:45:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (azi, de la 19:00). Ce spun Baciu și Dawa înainte de meci

Sport

Modificare în programul etapei a patra din Superliga României!