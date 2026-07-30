O rachetă rusească ar fi căzut în Polonia. Un crater cu diametru de 10 metri, descoperit de polițiști | FOTO

Ofițerii trimiși la fața locului au descoperit „un crater într-un câmp situat la aproximativ 2 kilometri de cele mai apropiate clădiri, precum și fragmente împrăștiate ale unui obiect neidentificat”, a precizat poliția din orașul vecin Lublin într-un comunicat. Cauza exploziei, care a lăsat în urmă un crater de aproximativ 10 metri lățime, rămâne neclară, scrie TVP World .

Poliția poloneză a declarat că a primit joi dimineață o sesizare privind o explozie puternică în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 75 de kilometri de granița cu Ucraina.

„Deocamdată, totul indică faptul că avem de-a face cu o rachetă balistică, un model Kh-101 (de fapt, o rachetă de croazieră – n.r.), de fabricație rusă, dar nu anticipăm rezultatele unei examinări detaliate. Vrem să fim siguri 100%: ce tip de rachetă este, cine a lansat-o, dacă explozia încărcăturii sau impactul rachetei în sine a provocat acest crater (apariția unui crater – n.r.). Vom comunica aceste informații foarte repede, imediat ce vor fi gata”, a declarat Tusk în cadrul unei reuniuni de urgenţă, potrivit Agerpres.

Ministrul de Externe ucrainean a anunţat primul că o rachetă rusească de croazieră a intrat în spaţiul aerian al Poloniei în cursul nopţii, după ce autorităţile poloneze a găsit un crater şi fragmente împrăştiate pe un câmp.

"În cursul nopţii, o rachetă rusească de croazieră Kh-101 a intrat în Polonia în cadrul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, violând spaţiul aerian al NATO", a postat ministrul rus de externe Andrii Sîbiha pe platforma X.

Polonia a ridicat avioane de luptă

Cel puţin opt persoane au fost ucise, iar peste zece au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei, într-un atac cu zeci de rachete şi sute de drone, potrivit autorităţilor ucrainene.

Atacurile au vizat oraşe din întreaga ţară, inclusiv din vestul Ucrainei, departe de frontiera cu Rusia. Alertele aeriene au fost declanşate la nivel naţional, iar la Kiev au fost auzite mai multe explozii, mai informează Agerpres.

Alte două persoane au murit la Kiev şi în regiunea Poltava, potrivit autorităţilor locale citate de dpa. La Liov au fost raportate mai multe persoane rănite şi pagube în zone rezidenţiale, au transmis autorităţile locale, citate de dpa, Reuters şi EFE.

În contextul bombardamentelor, Polonia a ridicat avioane de luptă şi a activat un avion de avertizare timpurie, precum şi sistemele de apărare antiaeriană şi de supraveghere radar, pentru a-şi proteja spaţiul aerian, au transmis forţele armate poloneze.