Una dintre ele a fost prinsă în flagrant de procurorii Parchetului General.

Corespondent PROTV: „Operațiunea ce a culminat cu flagrantul delict a fost pusă la cale de procurorii Parchetului General de câteva luni bune, care au aflat de la un cetățean tunisian și care a și devenit colaborator al anchetatorilor că cel puțin aceste două suspecte i-ar fi promis că îl va ajuta să-și dobândească sau chiar redobândească cetățenia română, cu ajutorul unor documente false. Primii bani, cam 5.000 euro, spun anchetatorii, i-ar fi plătit în fața unor martori în luna octombrie a anului trecut, prima dintre femei, cea care, împreună cu un ucrainean, ar fi comandat unei grupări infracționale din țara vecină acte de stare civilă fictive, care ar fi atestat că bunicii săi s-ar fi născut la Odesa. În aceste condiții lui revenindu-i dreptul de a-și redobândi, pe cale de succesiune, cetățenia română.

Doar că lucrurile nu s-au rezolvat. Așa a ajuns la a doua suspectă, care, spun aceeași procuror din Parchetul General, i-ar fi pretins și primit, de altfel, lucru demonstrat în acel flagrant delict, nu mai puțin de 7.500 euro, tot cu aceleași intenții de a îl ajuta ca, până la finalul acestui an să dobândească cetățenia română. Afirmând în fața tunisianului că are deja uși deschise la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, că va împărți o parte din bani cu funcționari din comisia de dobândire a cetățeniei și că toate lucrurile vor fi rezolvate.

Doar că, iată, pe fir au intrat deja procurorii Parchetului General. Așa că cele două suspecte au fost inițial reținute și apoi prezentate în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă, lucru care, de altfel, s-a și întâmplat, fiind emise mandatele, în ciuda faptului că ambele s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să dea orice declarație în legătură cu aceste acuzații ce planează asupra lor acuzații de corupție precum trafic de influență sau dare de mită sau complicitate și instigare la fals în acte publice.

Pe de altă parte, aceași anchetă a Parchetului General ar fi scos la iveală faptul că una dintre suspecte ar fi reușit să înregistreze în mod fraudulos, nu mai puțin de cinci solicitări de dobândire a cetățeniei române la nivelul autorității, fără ca pretendenții, cei care susțineau că sunt urmași a unui unor basarabeni, să fie prezenți personal, un lucru absolut necesar într-o astfel de procedură.

De altfel însă, această ipoteză este respinsă de funcționari a Autorității pentru Cetățenie, care susțin că asemenea înregistrări de solicitări nu se pot face fără ca cei care pretind să devină români cu acte în regulă să fie fotografiați sau amprentați. Așadar, ancheta continuă, iar procurorii Parchetului General sunt gata să extindă cercetarea penală și împotriva altor suspecți implicați în aceste grupări de obținere în mod fraudulos a cetățeniei române.”