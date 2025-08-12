Zelenski avertizează: Putin nu pregătește pacea, ci noi operațiuni militare, înainte de summitul din Alaska

Kievul ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze de facto teritoriile deja ocupate de Rusia, dar nu este de acord să renunţe și la zonele pe care le controlează în Donețk.

Totul - potrivit presei occidentale - ca parte a unui plan de pace susținut de Europa.

Liderii europeni - cu excepția premierului maghiar - au avertizat asupra modificării forțate a granițelor Ucrainei. Iar mâine vor avea convorbiri prin video-conferință cu Trump și Zelenski înaintea mult-așteptului summit din Alaska.

Donald Trump se întâlnește cu Vladimir Putin vineri în Alaska. Dar, luni seară, liderul de la Casa Albă pare să fi uitat că acest al 49-lea stat federal american a fost cumpărat de la Imperiul Rus în 1867.

Trump: ”Știți, mă duc să-l văd pe Putin, merg în Rusia vineri... va fi un lucru important, mergem în Rusia”.

Președintele american a transmis și alte mesaje confuze.

Trump: ”Cred că întâlnirea va fi bună, dar ar putea fi și rea. Până la urmă, o să-i aduc în aceeași încăpere. O să fiu și eu acolo, ori n-o să fiu. Și cred că îi vom da de capăt. Voi avea întâlnirea cu Vladimir Putin și la finalul acelei întâlniri sau probabil încă din primele două minute voi ști exact dacă se poate încheia un acord (între Rusia și Ucraina)„.

Reporter: Și cum veți ști asta?

Trump: Pentru că eu cu asta mă ocup, închei acorduri.

Doar că acelaşi Trump, a confundat, iar, agresorul cu victima.

Trump: ”M-a deranjat puțin faptul că Zelenski spune: „Ei bine, trebuie să obțin aprobare constituțională.” Adică, a avut voie să intre în război și să-i omoare pe toți, dar acum are nevoie de aprobare ca să facă schimb de teritorii. Pentru că vor avea loc niște schimburi de teritorii. Știu sigur asta de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea și este spre binele Ucrainei”.

În realitate, ar fi vorba doar de cedări de teritorii, nici vorbă de schimburi. Moscova vrea Donețk și Luhansk în întregime, inclusiv porţiuni pe care acum NU le controlează, şi este dispusă să îngheţe linia frontului în stadiul actual în regiunile Herson și Zaporojie. Altfel spus Rusia ar fi dispusă să renunțe doar la micile teritorii cucerite în Sumî și Harkov.

Trump: ”Rușii ar fi ajuns la Kiev în 4 ore dacă ar fi mers pe autostradă, dar un general rus a decis să treacă prin terenuri agricole. Cunoscându-l pe Vladimir (Putin), acest general probabil nu mai este în viață.

Un prieten de-al meu mi-a zis că Rusia e atât de dură pentru că se războiește tot timpul. L-a bătut pe Hitler. La fel şi noi. L-a bătut pe Napoleon. Rușii duc războaie de multă vreme.

I-am pus o întrebare unui om foarte, foarte inteligent, pe care unii oameni îl plac, iar alții nu - Victor Orban, liderul Ungariei.

L-am întrebat "Poate fi Rusia învinsă de Ucraina?" S-a uitat la mine de parcă mi-ar fi zis: "Ce întrebare stupidă". Mi-a spus că Rusia e o țară imensă care și-a câștigat teritoriul purtând războaie. Asta e... specialitatea lor. (Orban) mi-a spus „China te bate la comerț, iar Rusia te învinge în războaie”. Mi se pare o declarație foarte interesantă”.

Premierul maghiar este singurul lider din Uniunea Europeană care NU a aderat la poziția comună a blocului comunitar, înaintea summitului Trump-Putin. Toate țările Uniunii - cu excepția Ungariei - i-au cerut, din nou, lui Donald Trump să nu excludă Kievul de la discuțiile privind viitorul său.

Kaja kallas, şefa diplomaţiei europene: ”E limpede ca Putin preferă să discute doar cu președintele Trump ca să împartă teritorii și sfere de influență. Noi (europenii) am spus răspicat că nu putem fi de acord cu ceva ce nu e acceptabil pentru Ucraina. Deci, dacă Ucraina nu participă la negocierea acordului, acesta nu va fi aplicat”.

Pus iar cu spatele la zid, Volodimir Zelenski repetă că doar presiunea sporită poate aduce pacea.

Volodimir Zelenski: ”Putin se pregătește de noi operațiuni militare. Cu siguranță nu pregătește vreun armistițiu sau sfârșitul războiului. Putin este hotărât să prezinte întâlnirea din America doar ca pe o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte”.



Ivor Bennett, Sky News, Moscova: ”Moscova își freacă mâinile de bucurie. Toată presiunea care părea să se acumuleze asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina parcă s-a rispit, brusc. Iar atenția este din nou asupra Ucrainei. Acum, Donald Trump pare că dă vina pe Volodimir Zelenski pentru că a început războiul”.

Potrivit unor analişti, un eșec al summitului din Alaska îi va oferi lui Trump pretextul, așteptat, de a abandona Ucraina.

Trump: ”O să mă duc să văd care sunt termenii. S-ar putea să ajung la concluzia că problema nu poate fi rezolvată. Atunci o să le urez „Mult noroc! Continuați să luptați!” Dar poate că o să obțin un acord”.

