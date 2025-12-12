Reacția lui Putin când și-a dat seama că nu îi merge microfonul și nimeni nu auzea ce spune

Vladimir Putin a fost redus la tăcere timp de 34 de secunde, în momentul în care a început un discurs important adresat liderilor mondiali, din cauza unei aparente defecțiuni a microfonului.

Președintele rus părea vizibil iritat când microfonul său nu a funcționat la sesiunea Forumului internațional pentru pace și încredere din capitala Turkmenistanului, Ashgabat, scrie metro.co.uk.

După aplauze, Putin, în vârstă de 73 de ani, a încercat de mai multe ori să-și înceapă discursul, dar și-a dat seama că nimeni nu îl putea auzi.

Despotul s-a uitat în jur, neajutorat, în căutarea ajutorului pentru a rezolva problema microfonului, înainte ca în cele din urmă comutatorul să fie repornit.

Un total de 16 șefi de stat și de guvern – inclusiv lideri din statele NATO – au privit cum Putin se străduia în zadar să fie auzit.

În cele din urmă, un bărbat s-a apropiat de Putin și i-a arătat cum să apese un buton pentru a-și porni microfonul.

Putin a fost batjocorit online pentru gafă

„Mulțumesc”, a spus el sec înainte de a-și începe discursul.

Conducătorul Kremlinului a fost batjocorit online pentru gafă, după cum a observat publicația azeră Minval: „Putin nu a reușit să-și folosească microfonul, a apăsat butonul greșit și a vorbit fără sunet timp de aproape un minut”.

O publicație ucraineană a spus: „A primit ce a meritat – Putin nu are ce căuta la un forum de pace după ce a ucis sute de mii de oameni în război”.

Publicația ChTD a subliniat, de asemenea: „Nimic neobișnuit, Putin a vorbit în Ashgabat timp de jumătate de minut fără sunet, până când i-au pornit microfonul. Același Putin care le arată în mod regulat liderilor străini cum să pornească căștile cu traducere simultană, lucru despre care propaganda Kremlinului adoră să vorbească, comparând gazda avansată a Kremlinului cu oaspeții săi nepricepuți”.

Printre oaspeții cărora Putin se adresa, se aflau liderii statelor NATO Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, și Viktor Orbán, premierul Ungariei.

Putin își continuă vizita diplomatică

Putin se află într-o vizită de două zile în Turkmenistan, unde are programate discuții cu liderii Irakului și Iranului.

Conducătorul rus a zburat cu limuzina sa Aurus pentru a se plimba pe străzile prăfuite ale capitalei turkmene.

„Summitul pentru pace” al lui Putin are loc pe fondul unor avertismente sumbre privind războiul

Marea Britanie se află „în stare de război”, întrucât un masacru bate la porțile Europei, a declarat ieri ministrul forțelor armate britanice.

Ministrul Armatei, Al Carns, a spus că țara este aproape de un conflict și că „umbra războiului bate la porțile Europei”.

NATO cere pregătire militară sporită

Avertismentul său vine după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat toate țările membre, inclusiv Marea Britanie, să-și intensifice eforturile de apărare pentru a contracara Rusia lui Vladimir Putin.

Liderul NATO a spus că alianța este „următoarea țintă a Rusiei”, dar se teme că „prea mulți sunt liniștiți și complacenți”.

El a profitat de ocazie pentru a le spune celor 32 de state membre NATO să crească cheltuielile pentru apărare și producția de arme pentru a preveni un război de amploarea celui „pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.

Vorbind la lansarea unei noi organizații a Serviciilor de Informații Militare, Carns a declarat: „Umbra războiului bate la porțile Europei și acest război ar putea fi mai mare și mai sângeros decât ceea ce am trăit în ultima perioadă”.

