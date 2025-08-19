Dictatorul nord-coreean cere „extinderea rapidă” a arsenalului nuclear după exercițiile militare comune SUA–Coreea de Sud

19-08-2025 | 10:44
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un cere ”extinderea rapidă” a capacităţilor nucleare nord-coreene împotriva unor manevre militare comune ale Statelor Unite şi Coreei de Sud care, acuză el, vor să ”declanşeze un război”, relatează AFP.

Vlad Dobrea

”Situaţia actuală cere să operăm o schimbare radicală şi rapidă a teoriei şi practicii militare existente şi o extindere rapidă a capacităților nucleare”, declară Kim Jong Un marţi, citat marţi de agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA.

Dictatorul a făcut aceste declaraţii luni, în timpul unei vizite pe distrugătorul de fabricaţie autohtonă Choe Hyon.

El s-a declarat satisfăcut de continuarea dezvoltării navei pentru a deveni un bastiment ”high-tech cu armament nuclear”, ”aşa cum s-a prrevăzut”.

MANEVRE CU MUNIŢIE REALĂ

 

La rândul său, Coreea de Sud şi aliatul său american au lansat luni excerciţii comune anuale în vederea unei îmbunătăţiri a cooperării lor în cazul unui conflict cu Coreea de Nord.

Aceste manevre urmează să dureze 11 zile şi includ ”mai multe antrenamente de mare anvergură cu muniţie reală”, anunţă armata americană, care dă asigurări că sunt de natură ”defensivă”.

Preşedintele sud-coreean de centru-stânga Lee Jae Myung, ales la începutul lui iunie, s-a angajat vineri ”să respecte” sistemul politic nord-coreean şi să contruiască o ”încredere militară” bilaterală.

Însă Phenianul afirmă că nu are niciun interes să calmeze tensiunile cu Seulul.

Lee Jae Myung doreşte un dialog fără condiţii prealabile, o ruptură faţă de predecesorul său conservator Yoon Suk Yeol, adeptul unei linii dure,

Coreea de Sud a retras la începutul lui august difuzoare la care difuza k-pop şi buletine de ştiri la frontieră.

Armata sud-coreeană anunţa apoi că Nordul era pe cale să facă acelaşi lucru.

Însă influenta soră a dictatorului nord-coreean Kim Yo Jong a dezminţit acest lucru.

