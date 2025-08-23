Reacția lui Donald Trump după ce rușii au bombardat o fabrică americană din Ucraina. Ce i-a spus imediat lui Putin

Stiri externe
23-08-2025 | 13:16
Donald Trump vorbind la telefon
AFP

Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus omologului rus Vladimir Putin că nu este „mulțumit” de recentul atac al Rusiei asupra unei fabrici americane de electronice din vestul Ucrainei.

autor
Alexandru Toader

O rachetă rusă a lovit o fabrică de electronice deținută de compania americană Flex Ltd. în timpul unui atac de amploare din 21 august. Fabrica, care nu produce echipamente militare, este situată departe de linia frontului, în Mukachevo, regiunea Transcarpatia.

În timpul unei conferințe de presă la Biroul Oval din 22 august, un reporter l-a întrebat pe Trump dacă a vorbit cu Putin despre atacul asupra unei companii americane.

„I-am spus că nu sunt mulțumit de acest lucru. Și nu sunt mulțumit de nimic care are legătură cu acel război”, a afirmat Trump, potrivit The Kyiv Independent.

Trump nu anunțase anterior o conversație cu Putin între momentul atacului și briefingul de la Casa Albă. Imediat înainte de a fi întrebat despre atacul Rusiei asupra fabricii din SUA, Trump le-a arătat reporterilor o fotografie cu el și Putin la summitul din Alaska, pe care a spus că Putin i-a trimis-o.

Citește și
putin binoclu
Putin vede „luminița de la capătul tunelului” în relațiile cu SUA. Proiectele comune după întâlnirea „sinceră” cu Trump

„El a fost foarte respectuos față de mine și de țara noastră”, a spus Trump, adăugând că Putin „nu este atât de respectuos față de alții”.

Trump a mai spus că se așteaptă să afle în două săptămâni cum vor evolua negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA.

„În următoarele două săptămâni vom afla în ce direcție se vor îndrepta lucrurile, și ar fi bine să fiu foarte mulțumit”, a spus el.

Trump a anunțat pentru prima dată noul termen de două săptămâni pe 21 august, spunându-i comentatorului conservator Todd Starnes că SUA ar putea urmări o nouă strategie dacă nu se ajunge la un acord.

„Vom ști în două săptămâni dacă va fi pace în Ucraina. După aceea, va trebui să adoptăm poate o altă abordare”, a spus el.

Casa Albă a stabilit o serie de termene pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina, dar niciunul dintre acestea nu a fost respectat. Trump a amenințat de mai multe ori că va impune sancțiuni împotriva Rusiei dacă Kremlinul nu va lua măsuri până la o anumită dată, dar nu a pus niciodată în aplicare niciuna dintre aceste amenințări.

După atacul rus împotriva orașului Mukachevo din 21 august, președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a lovit în mod intenționat instalația americană în timpul negocierilor de pace în curs.

„Rușii știau exact unde au lansat rachetele. Credem că a fost un atac deliberat asupra proprietății americane din Ucraina, asupra investițiilor americane. Un atac foarte elocvent”, a spus el.

Momentul atacului „transmite mesajul că întreprinderile americane sunt o țintă”, a declarat Andy Hunder, președintele Camerei de Comerț Americane din Ucraina, pentru Kyiv Independent, de la locul atacului din Mukachevo.

Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Sursa: Kyiv Independent

Etichete: Ucraina, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 23-08-2025 13:16

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Stiri externe
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Donald Trump îi dă lui Vladimir Putin alte două săptămâni ca să ajungă la masa negocierilor cu Ucraina. Liderul american a declarat, vineri seară, că așteaptă o întâlnire între cei doi președinți.

Putin vede „luminița de la capătul tunelului” în relațiile cu SUA. Proiectele comune după întâlnirea „sinceră” cu Trump
Stiri externe
Putin vede „luminița de la capătul tunelului” în relațiile cu SUA. Proiectele comune după întâlnirea „sinceră” cu Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există "luminiţa de la capătul tunelului" în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska.

Vremea azi, 23 august. Se răcește în majoritatea regiunilor din țară, iar maximele nu depășesc 29 de grade
Vremea
Vremea azi, 23 august. Se răcește în majoritatea regiunilor din țară, iar maximele nu depășesc 29 de grade

Vin ceva averse la munte, în Muntenia și în Transilvania, dar e posibil să plouă puțin și în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 19 grade în estul Transilvaniei și se opresc pe la 29 de grade în Lunca Dunării și pe litoral.

Recomandări
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Stiri externe
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Donald Trump îi dă lui Vladimir Putin alte două săptămâni ca să ajungă la masa negocierilor cu Ucraina. Liderul american a declarat, vineri seară, că așteaptă o întâlnire între cei doi președinți.

Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei
Stiri actuale
Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice, a anunţat, sâmbătă, compania, într-un comunicat.

Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov
Stiri Politice
Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov"

Premierul Ilie Bolojan a evocat simbolismul zilei de 23 august, în timpul vizitei de sâmbătă din Republica Moldova, vorbind despre necesitatea depășirii definitive a moștenirii sovietice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 August 2025

02:18:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12