Reacția lui Donald Trump după ce rușii au bombardat o fabrică americană din Ucraina. Ce i-a spus imediat lui Putin

Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus omologului rus Vladimir Putin că nu este „mulțumit” de recentul atac al Rusiei asupra unei fabrici americane de electronice din vestul Ucrainei.

O rachetă rusă a lovit o fabrică de electronice deținută de compania americană Flex Ltd. în timpul unui atac de amploare din 21 august. Fabrica, care nu produce echipamente militare, este situată departe de linia frontului, în Mukachevo, regiunea Transcarpatia.

În timpul unei conferințe de presă la Biroul Oval din 22 august, un reporter l-a întrebat pe Trump dacă a vorbit cu Putin despre atacul asupra unei companii americane.

„I-am spus că nu sunt mulțumit de acest lucru. Și nu sunt mulțumit de nimic care are legătură cu acel război”, a afirmat Trump, potrivit The Kyiv Independent.

Trump nu anunțase anterior o conversație cu Putin între momentul atacului și briefingul de la Casa Albă. Imediat înainte de a fi întrebat despre atacul Rusiei asupra fabricii din SUA, Trump le-a arătat reporterilor o fotografie cu el și Putin la summitul din Alaska, pe care a spus că Putin i-a trimis-o.

„El a fost foarte respectuos față de mine și de țara noastră”, a spus Trump, adăugând că Putin „nu este atât de respectuos față de alții”.

Trump a mai spus că se așteaptă să afle în două săptămâni cum vor evolua negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA.

„În următoarele două săptămâni vom afla în ce direcție se vor îndrepta lucrurile, și ar fi bine să fiu foarte mulțumit”, a spus el.

Trump a anunțat pentru prima dată noul termen de două săptămâni pe 21 august, spunându-i comentatorului conservator Todd Starnes că SUA ar putea urmări o nouă strategie dacă nu se ajunge la un acord.

„Vom ști în două săptămâni dacă va fi pace în Ucraina. După aceea, va trebui să adoptăm poate o altă abordare”, a spus el.

Casa Albă a stabilit o serie de termene pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina, dar niciunul dintre acestea nu a fost respectat. Trump a amenințat de mai multe ori că va impune sancțiuni împotriva Rusiei dacă Kremlinul nu va lua măsuri până la o anumită dată, dar nu a pus niciodată în aplicare niciuna dintre aceste amenințări.

După atacul rus împotriva orașului Mukachevo din 21 august, președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a lovit în mod intenționat instalația americană în timpul negocierilor de pace în curs.

„Rușii știau exact unde au lansat rachetele. Credem că a fost un atac deliberat asupra proprietății americane din Ucraina, asupra investițiilor americane. Un atac foarte elocvent”, a spus el.

Momentul atacului „transmite mesajul că întreprinderile americane sunt o țintă”, a declarat Andy Hunder, președintele Camerei de Comerț Americane din Ucraina, pentru Kyiv Independent, de la locul atacului din Mukachevo.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













