Vremea azi, 23 august. Se răcește în majoritatea regiunilor din țară, iar maximele nu depășesc 29 de grade

Vin ceva averse la munte, în Muntenia și în Transilvania, dar e posibil să plouă puțin și în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 19 grade în estul Transilvaniei și se opresc pe la 29 de grade în Lunca Dunării și pe litoral.

În Dobrogea și Bărăgan temperaturile scad simțitor. Vineri a fost caniculă și s-au atins 36 de grade în Bărăgan. Astăzi maximele nu mai trec de 29 de grade. Se înnorează din când în când. Apar și ceva condiții de ploaie, iar vântul devine mai insistent și ajunge la viteze de 50 km/h.

Căldura se domolește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Vor fi cel mult 28 de grade pe la amiază. Avem vreme schimbătoare. E posibil să picure trecător, iar vântul se intensifică pe parcursul zilei. La noapte se înnorează și o să plouă în această zonă.

Răcirea vremii se simte și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Maximele se opresc pe la 25 de grade. Mai vin ceva averse pe la munte, iar cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. În rest găsim vreme bună, soare cu nori și un vânt ceva mai activ.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este răcoare pentru această perioadă. Nu se înregistrează mai mult de 22–23 de grade. E posibil să apară câțiva nori de ploaie, dar în ansamblu avem o zi destul de plăcută. La noapte temperaturile coboară până la 9–10 grade.

Și în ținuturile vestice găsim atmosferă schimbătoare și temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit. S-ar putea să vină o ploaie de scurtă durată, iar până la ora 9 este în vigoare un Cod galben de vânt puternic în zonele înalte de munte din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Pe acolo vor fi rafale de 120 km/h.

În Transilvania se răcește față de ziua precedentă și vor fi cel mult 24 de grade în vestul provinciei. Aversele apar în special în zonele montane, iar vântul bate mai tare la altitudini mari. La noapte se vor înregistra doar 5 grade în depresiuni, pe unde vor fi condiții de ceață.

În Oltenia găsim vreme destul de frumoasă, deși mai apar ceva înnorări și aici. Nu prea sunt semne de ploaie. Maximele, în scădere față de ieri, se opresc pe la 28 de grade.

Temperaturile scad și în ținuturile sudice. Vor fi cel mult 25 de grade în zonele deluroase, dar în Lunca Dunării se vor atinge 29 de grade. Atmosfera devine instabilă după orele amiezii și apar câteva ploi zgomotoase, unele destul de abundente.

Vremea în București

În București vremea se răcorește astăzi și maxima se oprește pe la 27 de grade. Norii vin și trec, iar în a doua parte a zilei cresc șansele de averse.

Duminică avem o zi însorită cu temperaturi în ușoară creștere și o maximă în jur de 28 de grade. Vântul devine mai insistent, iar mâine-noapte vor fi în jur de 12 grade.

Luni se mai încălzește puțin. Avem o amiază caniculară, cu soare și 36 de grade la umbră. Crește și disconfortul termic, iar în aceste condiții aerul devine greu de respirat. După lăsarea nopții pot să apară averse cu descărcări electrice.

Marți avem vreme schimbătoare și câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei. Căldura se mai domolește și maxima se oprește pe la 32 de grade.

Vremea la munte

La munte astăzi avem cer senin dimineața și înnorări trecătoare mai târziu. Vin și ceva averse, în special în Carpații Meridionali, iar temperaturile scad față de ieri.

Duminică se face mai cald, iar în a doua parte a zilei o să plouă în Meridionali și în Carpații de Curbură. Ploile vor fi însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului.

Ziua de luni aduce vreme foarte caldă, înnorări și averse după orele amiezii. Se pot strânge cantități însemnate de apă, iar în unele masive o să cadă grindină.

Marți se răcește în masivele din nordul și din vestul țării. Atmosfera devine instabilă după prânz. O să plouă în mai multe reprize, iar vântul o să bată mai tare pe creste.

Vremea la mare

Pe litoral găsim vreme frumoasă, caldă și până la 31 de grade prin stațiuni. Nu prea vedem norii. Se intensifică vântul, iar disconfortul termic se accentuează după prânz.

Și duminică o să fie cald. Maximele ajung din nou la 31 de grade. Domina atmosfera cu soare, iar vântul mai are unele intensificări pe parcursul zilei.

Luni temperaturile se opresc pe la 30 de grade, dar chiar și așa disconfortul termic se menține destul de ridicat.

Ziua de marți aduce vreme bună, cer senin, briză activă și până la 29 de grade în aer.

Nu o să plouă deloc în această perioadă, iar apa mării va avea în jur de 22 de grade.

