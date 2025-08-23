Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Donald Trump îi dă lui Vladimir Putin alte două săptămâni ca să ajungă la masa negocierilor cu Ucraina. Liderul american a declarat, vineri seară, că așteaptă o întâlnire între cei doi președinți.

Însă, tot el a sugerat că nu exclude nici varianta ca discuțiile să nu aibă loc.

Pe de altă parte, pare să-și fi păstrat aceeași părere bună despre Vladimir Putin. În acest timp, Kievul și Moscova pasează de la unii la alții acuzații despre cine blochează negocierile de pace.

Cu șeful FIFA în Biroul Oval și cu trofeul Cupei Mondiale - care va avea loc în Statele Unite - pe birou, Donald Trump și-a adus aminte de Vladimir Putin.

Donald Trump, președintele SUA: „(Putin) a fost foarte respectuos cu mine și cu țara noastră, dar nu prea respectuos cu alte țări. O să semnez fotografia asta pentru el, m-am gândit că ați vrea să o vedeți... Aici este cel numit Vladimir Putin, care cred că va veni (la Cupa Mondială), în funcție de ce se va întâmpla. S-ar putea să vină sau nu. Depinde de ceea ce se va întâmpla, avem multe lucruri care se vor întâmpla în săptămânile următoare”.

Liderul american susține în continuare că a pus negocierile de pace pe drumul cel bun, deși discuțiile nu au avansat deloc de la întâlnirea din Alaska cu omologul său rus.

Între timp, vicepreședintele J.D. Vance a povestit cu aplomb cum a decis Donald Trump să îl sune pe Vladimir Putin, cu toți liderii europeni prezenți la Casa Albă.

J.D. Vance, vicepreședintele SUA: Eram în aripa estică a Casei Albe. Și președintele (Donald Trump) spune: „Știți, am avut o întâlnire destul de bună. O să-l sun pe Vladimir Putin și să vedem ce are de spus despre asta”. Mulți europeni spuneau: „Nu, nu, nu, trebuie să existe o verificare corespunzătoare. Echipele trebuie să pregătească apelul telefonic și bla, bla, bla.” Iar președintele a fost de genul: „Nu, nu, nu, vreau să vorbesc cu omul. O să vorbesc cu omul”. Și cred că acest fel de diplomație directă, fără rețineri și fără ocolișuri, este unul dintre motivele pentru care am făcut progresele pe care le-am făcut.

Numai că și liderul de la Casa Albă spune că sunt slabe șanse ca cei doi președinți, ucrainean și rus, să ajungă la o înțelegere.

Donald Trump, președintele SUA: „O să văd dacă Putin și Zelenski vor lucra împreună... ei sunt ca uleiul și oțetul, într-un fel. Nu se înțeleg prea bine din motive evidente, dar vom vedea dacă va trebui sau nu să fiu acolo (la negocieri). Aș prefera să nu. Aș prefera ca ei să aibă o întâlnire și să vedem cum se descurcă”.

Potrivit Casei Albe, Putin "a promis" că se va întâlni cu liderul de la Kiev în săptămânile următoare. Ucrainenii spun, însă, că președintele rus trage de timp.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii. Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire la nivel de lideri. Iar dacă Moscova nu arată nicio dorință de pace aliații Ucrainei ar trebui să aplice noi sancțiuni împotriva Rusiei”.

De la Moscova, ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a declarat senin că Vladimir Putin nu are nimic împotriva unei întâlniri cu Zelenski și a aruncat vina în seama ucrainenilor.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Putin e gata să se întâlnească cu Zelenski, atunci când agenda va fi gata pentru un summit. Iar această agendă nu este deloc gata. A fost foarte clar pentru toată lumea că există câteva principii pe care Washingtonul consideră că trebuie acceptate, inclusiv lipsa aderării la NATO, inclusiv discutarea problemelor teritoriale. Iar Zelenski a spus nu la toate”.

Vladimir Putin a vizitat, vineri, așa-numitul oraș-închis Sarov, principalul centru de cercetare nucleară al Rusiei, locul unde au luat naștere armele atomice ale Kremlinului. Un mesaj străveziu pentru inamicii Moscovei.

În acest timp, ucrainenii și-au întețit atacurile asupra infrastructurii rusești.

Kremlinul a confirmat un atac al Kievului - cu rachete și drone - asupra unei stații de pompare la conducta Drujba, una dintre cele mai mari rețele de țiței din lume.

Livrările de petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia au fost oprite ca urmare a ofensivei. Budapesta și Bratislava au cerut Comisiei europene să garanteze securitatea aprovizionării.

Pe de altă parte, într-o ceremonie solemnă, liderul de la Phenian a decorat trupele nord-coreene care au luptat pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Eliberarea Kursk a demonstrat "spiritul de luptă al eroilor noștri", a spus Kim Jong Un.

Apoi, acesta a depus flori și a medaliat portretele celor căzuți în luptă, pe care Phenianul i-a numit "martiri".

Potrivit unor parlamentari sud coreeni, care au citat serviciile secrete, aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând pentru Moscova, dintr-un total de 15.000 trimiși pe front.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













