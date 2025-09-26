Refugii nefuncționale. Subsoluri parcelate. – FĂRĂ ADĂPOST – un nou reportaj, duminică, la România, te iubesc!

26-09-2025 | 13:23
Cât de pregătit este statul român să își apere cetățenii în cazul unui conflict armat? La trei ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, autoritățile încep să își pună această întrebare, iar răspunsurile sunt îngrijorătoare.

Reportajul realizată de Paul Angelescu ne va arăta, duminică, de la 18:00, la România, te iubesc!, că în prezent mai puțin de 5% dintre români pot fi protejați într-un adăpost antiaerian, deși legea protecției civile, adoptată încă din 2005, obligă ca aproape toate clădirile rezidențiale de mari dimensiuni să includă astfel de buncăre.

„Orice stat matur și cu grijă față de cetățeni se pregătește pentru ce-i mai rău, indiferent dacă are sau nu un război la graniță. Legea protecției civile a fost adoptată în 2005 și prevede că orice construcție nouă cu o suprafață desfășurată mai mare de 600 de metri pătrați ar trebui să aibă un adăpost de protecție civilă”, explică Paul Angelescu.

Realitatea din teren arată, însă, altceva: jumătate dintre punctele de comandă – buncărele speciale din care autoritățile ar trebui să coordoneze intervențiile – nu pot fi folosite, multe nu au curent electric, iar altele sunt dotate cu echipamente nefuncționale din anii ’70. în București, cel mai mare adăpost antiaerian, proiectat pentru 1800 de persoane, nu este accesibil publicului, administratorul – o companie de stat – declarând că nu va primi cetățeni în caz de pericol.

În Tulcea, județ aflat constant sub amenințare din cauza dronelelor rusești, doar trei adăposturi sunt complet funcționale.

Un sistem care ar trebui să protejeze vieți pare a fi, în unele cazuri, doar pe hârtie. Mai multe vom afla duminică, la România, te iubesc!, în reportajul „Fără adăpost”. Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO. 

