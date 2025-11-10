Reacția furibundă a lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”

Președintele american Donald Trump a criticat „jurnaliști corupți” după scandalul din Marea Britanie, în care directorul BBC și directoarea știrilor urmează să demisioneze, ca urmare a unui montaj contestat într-un documentar cu declarații ale lui Trump.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a părut să se bucure, publicînd pe X o captură de ecran a site-ului BBC care anunţă plecarea lui Tim Davie.

.@BBCNews is dying because they are anti-Trump Fake News. Everyone should watch @GBNEWS! pic.twitter.com/bZFFkSATud — Karoline Leavitt (@PressSec) November 9, 2025

Donald Trump s-a declarat, pe reţeaua sa socializare Truth Social, mulţumit de ”concedierea” unor ”jurnalişti corupţi”.

”Aceştia sunt nişte oameni foarte necinistiţi, care au încercat să influenţeze rezultatul unor alegeri prezidenţiale. Pe deasupra sunt dintr-o ţară străină, considerată de mulţi aliatul nostru numărul unu. Este teribil pentru democraţie”, scrie locatarul Casei Albe.

Tim Davie era supus unor ”presiuni persistente (...) care l-a determinat să ia această decizie”, în urma difuzării unui documentar contestat - cu o săptămână înaintea elegerii preşedintelui american, în octombrie 20204.

”Este o zi tristă pentru BBC. Tim a fost un director general ecelent în ultimii cinci ani”, însă era supus ”unor presiuni persistente (...) care l-au determinat să ia această decizie” de a demisiona, a anunţat duminică într-un comunicat preşedintele BBC Samir Shah.

Ministrul britanic al Culturii Lisa Nandy a apreciat duminică drept ”extrem de gravă” acuzaţia formulată împotriva BBC, şi anume că a prezentat în mod înşelător declaraţii ale preşedintelui american într-un documentar.

Scandalul a fost dezvăluit marţi de către cotidianul conservator The Telegraph.

Este vorba despre un documentar difuzat în celebrul magazin ”Panorama” al BBC, difuzat cu o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale americane de la 5 noiembrie 2024.

”Părtinire sistematică”

BBC este acuzat de faptul că a montat părţi distincte ale unui discurs pe care Donald Trump l-a susţinut la 6 ianuarie 2021 în aşa fel încât să pară că le spune susţinătorilor săi că va mărşălui împreună cu ei la Capitoliu, pentru a ”lupta ca naiba”.

Declaraţia integrală a preşedintelui, la acea vreme înfrânt în alegerile prezidenţiale de către Joe Biden este ”vom merge către Capitoliu şi ne vom încuraja senatorii şi reprezentanţii curajoşi în Congrea”.

Pasajul a ”lupta ca naiba” provine din altă parte a discursului.

Samir Shah a fost invitat să dea explicaţii despre acest montaj în faţa membrilor Comisiei Culturii şi Presei a Parlamentului, luni.

Ministrul Culturii a subliniat că nu este vorba ”doar despre emisiunea Panorama, chiar dacă este extrem de grav, ci despre o serie de acuzaţii foarte grave, dintre care cea mai gravă este că există o părtinire sistematică în modul în care sunt tratate subiecte dificile de către BBC”.

Într-un mesaj în care Tim Davie le-a anunţat colegilor decizia de a demisiona, transmis de către BBC, el recunoaşte că ”dezbaterea actuală în centrul căreia se află informaţiile BBC a contribuit la decizia” sa.

”BBC lucrează per ansmblu bine, însă s-au făcut greşeli, iar în final directorul general trebuie să-şi asume răspunderea”, a scris el.

