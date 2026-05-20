Generalul Forţelor Aeriene ale SUA a făcut comentariile după deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a retrage aproximativ 5.000 de soldaţi din Germania şi de a anula desfăşurarea rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

Oficialii europeni au fost surprinşi de momentul ales pentru anunţul privind trupele şi de faptul că oficialii americani au legat acest anunţ de criticile aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa strategiei SUA în războiul din Iran.

Vorbind cu reporterii după o întâlnire a liderilor militari ai NATO, la Bruxelles, Alexus Grynkewich (foto articol) a spus că decizia este singura măsură de acest fel de care are cunoştinţă „pe termen scurt” şi a dat asigurări că nu va afecta capacitatea alianţei de a-şi pune în execuţie planurile de apărare.

Guvernele europene afirmă că au dat curs apelului lui Trump de a cheltui mai mult pentru apărare şi de a-şi asuma mai multă responsabilitate pentru securitatea continentului. Însă acestea se tem că o retragere pripită a trupelor şi armamentului american ar putea lăsa Europa vulnerabilă la un atac militar din partea Rusiei, deşi Moscova neagă orice astfel de intenţie.

Reducerea trupelor SUA, un proces care va dura ani de zile

Grynkewich a spus că vor mai avea loc retrageri ale trupelor americane din Europa, care numără aproximativ 80.000 de soldaţi, dar acest lucru se va întâmpla pe măsură ce forţele europene se vor dezvolta pentru a umple golul.

„Pe măsură ce pilonul european al alianţei devine mai puternic, acest lucru permite SUA să-şi reducă prezenţa în Europa şi să se limiteze la furnizarea doar a acelor capacităţi critice pe care aliaţii nu le pot încă asigura”, a declarat Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate din cadrul NATO. „Nu vă pot oferi un calendar exact; va fi un proces continuu care va dura câţiva ani”, a adăugat el.

Deşi Europa îşi va asuma mai multe responsabilităţi în ceea ce priveşte apărarea convenţională, acest lucru se va întâmpla „cu sprijinul esenţial continuu al capacităţilor americane, care sunt în curs de ajustare”, a mai spus Grynkewich.

NATO se bazează pe SUA pentru o serie de capacităţi esenţiale, cum ar fi sistemele de comandă şi control, informaţiile şi comunicaţiile prin satelit, bombardierele strategice şi umbrela nucleară americană, subliniază oficialii şi analiştii.