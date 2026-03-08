UPDATE 21:52 Al șaptelea soldat american ucis în războiul din Iran

Un al șaptelea soldat american a fost ucis în timpul războiului din Iran, a anunțat Comandamentul Central al SUA.

Militarul a murit din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor inițiale ale Iranului în Orientul Mijlociu.

„Militarul a fost grav rănit la locul unui atac asupra trupelor americane în Regatul Arabiei Saudite”, se arată într-un comunicat, potrivit Sky News.

Identitatea soldatului va fi păstrată secretă până la 24 de ore după ce rudele sale apropiate vor fi fost informate.

UPDATE 21:43 IDF: Atacul Israelului asupra Iranului ar putea „continua pentru o lungă perioadă de timp”

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene (IDF) a promis că va continua atacurile împotriva membrilor Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) și a sugerat că operațiunile actuale ale SUA și Israelului ar putea continua „pentru o lungă perioadă de timp”.

Effie Defrin a descris atacul Israelului din zori asupra unui hotel din Beirut ca fiind îndreptat împotriva IRGC „exact în ascunzătorile lor”. Armata a avertizat familiile membrilor IRGC să părăsească Libanul, a adăugat el.

„Aceste atacuri vor fi aceleași pentru fiecare individ și personal al IRGC”, a spus Defrin. „Nu au unde să se ascundă în Iran, Liban sau oriunde altundeva.”

El a afirmat, de asemenea, că forțele israeliene au distrus „complet” cartierul general militar al Iranului și au lovit depozitele de combustibil din apropierea Teheranului.

Atacul în curs este un „război pe mai multe fronturi”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

„Această operațiune ar putea continua pentru o lungă perioadă de timp”, a spus el, citat de Al Jazeera.

UPDATE 21:27 Primul indiciu de la Teheran despre numele viitorului lider suprem al Iranului: „Numele va rămâne Khamenei” (detalii, AICI)

UPDATE 21:00 Semiluna Roșie, bilanț despre atacurile asupra obiectivelor civile din Iran

Pirhoussein Koulivand, șeful Societății Semilunii Roșii din Iran, afirmă că 65 de școli și 32 de unități medicale, spitale și farmacii au fost ținta atacurilor după ce SUA și Israelul au declanșat războiul.

Acestea se numără printre cele aproape 10.000 de obiective civile care, potrivit Semilunii Roșii, au fost distruse în țară. Anunțul a fost făcut după ce armata israeliană a declarat că a lovit peste 3.400 de ținte în Iran.

Căpitanul marinei americane Tim Hawkins, purtător de cuvânt al CENTCOM, a negat atacarea civililor într-un comentariu pentru Associated Press și a acuzat Iranul că a făcut acest lucru în mod deliberat.

UPDATE 20:43 Două persoane ucise de un proiectil căzut în Arabia Saudită

O actualizare din Arabia Saudită, unde două persoane au fost ucise după ce un proiectil a căzut într-o zonă rezidențială.

Apărarea civilă saudită a declarat că 12 persoane au fost rănite în urma incidentului din orașul Al-Kharj.

Într-o postare pe X, apărarea civilă a declarat că cele două persoane ucise erau de naționalitate indiană și bangladeză.

Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat anterior că au vizat sisteme radar din locații precum Al-Kharj.

UPDATE 20:18 Mii de români vor să plece din zona războiului din Orientul Mijlociu. MAE: 2.500 cer repatrierea, 400 sunt cazuri urgente

Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

Alţi aproximativ 1.000 de cetăţeni se estimează că au ieşit din regiune cu zboruri comerciale. ”Nu răsuflăm încă uşuraţi”, a transmis ministrul Oana Ţoiu, precizând că mai sunt în zonă aproximativ 12.500 de români. Dintre acetia, 2.500 au cerut asistenţă pentru revenirea în ţară.

UPDATE 20:08 Arma experimentală care l-a ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Ce este „Vrabia Albastră” (detalii, AICI)

UPDATE 19:20 Forțele britanice au interceptat o dronă lansată către Irak

Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că a interceptat cu succes o dronă de atac lansată aseară din Iran către Irak.

Într-o postare pe X, ministerul a adăugat că intenționează să trimită un elicopter Merlin pentru a-și consolida capacitatea de detectare a amenințărilor aeriene.

„Interceptarea a avut loc în timp ce avioanele RAF Typhoons și F-35 continuau să efectueze misiuni defensive în întreaga regiune”, a declarat ministerul.

UPDATE 18:52 Starmer și Trump discută despre cooperarea militară

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a discutat cu președintele american Donald Trump despre conflictul din Orientul Mijlociu.

Cei doi au discutat despre „cooperarea militară între Marea Britanie și SUA prin utilizarea bazelor RAF (Royal Air Force) în sprijinul autoapărării colective a partenerilor din regiune”, potrivit unui comunicat al biroului primului ministru. Trump a scris ieri pe Truth Social că nu are nevoie ca Marea Britanie să trimită portavioane în Orientul Mijlociu, după ce Ministerul Apărării britanic a declarat că unul dintre cele două portavioane emblematice ale sale a fost pus în „stare de alertă maximă”.

UPDATE 18:35 SUA susțin că nu vizează nicio infrastructură energetică iraniană

Statele Unite nu intenţionează să atace infrastructura energetică iraniană, în cadrul ofensivei americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, a declarat duminică secretarul american al Energiei, Chris Wright, relatează AFP.

Intervievat de CNN, oficialul american a mai declarat că conflictul din Iran şi perturbările pe care le-a provocat asupra fluxurilor de petrol şi gaze vor dura "în cel mai rău caz, doar câteva săptămâni, nu luni".Patru depozite de petrol şi un amplasament logistic au fost atacate de Israel sâmbătă în Teheran şi în jurul capitalei Iranului, provocând incendii semnificative.

Acesta este primul atac asupra infrastructurii iraniene de la începutul războiului."Acestea au fost atacuri israeliene care au vizat depozite de combustibil", a explicat Chris Wright pentru CNN, afirmând că "Statele Unite nu vizează nicio infrastructură energetică" din Iran.

"Nu intenţionăm să ţintim industria petrolieră iraniană, industria de gaze sau vreun element al industriei lor energetice", a precizat oficialul american.

UPDATE 18:10 Ambasadorul SUA la ONU: Vom elimina această ameninţare odată pentru totdeauna

Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, afirmă că războiul împotriva Iranului va elimina ”odată pentru totdeauna” ameninţarea pe care Republica Islamică a reprezentat-o ​​pentru Orientul Mijlociu ”timp de 47 de ani”, transmite AlJazeera.

”Obiectivele şi realizările militare de o săptămână sunt cu adevărat extraordinare”, a declarat Waltz pentru emisiunea Meet the Press de la NBC.

”Forţele aeriene iraniene distruse, apărarea aeriană a Iranului distrusă şi aproape complet degradată, marina scufundată - peste 40 de nave zăcând pe fundul oceanului”, a adăugat el.

Preşedintele şi alţi oficiali americani, a afirmat Waltz, ”prezentă argumentele în ceea ce priveşte modul în care vom proteja poporul american şi vom elimina această ameninţare odată pentru totdeauna”.

UPDATE 17:41 Ministrul de Externe al Iranului respinge apelurile pentru încetarea focului

Ministrul de Externe al Iranului afirmă că țara sa trebuie să continue „lupta pentru binele poporului nostru”.

Abbas Araghchi a respins apelurile pentru încetarea focului în Orientul Mijlociu, declarând pentru rețeaua noastră parteneră din SUA, NBC News, că SUA și Israelul „ne ucid poporul”.

El afirmă că Israelul și SUA au încălcat deja armistițiul încheiat pentru a pune capăt războiului de 12 zile de anul trecut, adăugând „și acum vreți să cereți din nou un armistițiu? Nu funcționează așa”.

„Războiul trebuie să înceteze definitiv”, afirmă el. „Până nu ajungem la acest punct, cred că trebuie să continuăm să luptăm pentru binele poporului nostru și pentru securitatea noastră”.

UPDATE 17:35 Iranul a recunoscut că este ajutat de Rusia în războiul cu SUA și Israel: „Nu este ceva nou”. Ce ascunde însă Teheranul (detalii, AICI)

UPDATE 16:40: Israel confirmă două victime în rândul soldaților săi în ofensiva din Liban

Armata israeliană a anunţat duminică primele două decese în rândul trupelor sale care participă la ofensiva terestră lansată în Liban, unde autorităţile au comunicat un bilanţ provizoriu al victimelor în urma acestei ofensive de 394 de morţi, dintre care 83 de copii, şi 1.130 de răniţi, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Dintre aceşti răniţi, 254 sunt de asemenea minori, potrivit ministrului libanez al sănătăţii, Rakan Nasreddine, care a deplâns de asemenea numeroase victime în rândul personalului sanitar în urma atacurilor israeliene.

Israelul nu a dat detalii despre circumstanţele decesului celor doi soldaţi ai săi în ofensiva din sudul Libanului, menţionând doar că aceştia au fost ucişi în acelaşi incident.

UPDATE 16:20 Armata SUA le cere civililor iranieni să rămână în case

Comandamentul Central al SUA a îndemnat civilii din Iran să rămână în casele lor, susținând că forțele iraniene folosesc zone dens populate pentru a lansa drone și rachete.

„Această decizie periculoasă pune în pericol viața tuturor civililor din Iran, deoarece locațiile utilizate în scopuri militare își pierd statutul de protecție și pot deveni ținte militare legitime în conformitate cu dreptul internațional”, se arată într-un comunicat.

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a adăugat: „Regimul terorist al Iranului ignoră în mod flagrant viețile civililor, atacând partenerii din Golf și compromițând siguranța propriului popor”, scrie Al Jazeera. Declarația este similară cu cele emise anterior de Israel, care a acuzat luptătorii Hamas că utilizează zone civile din Gaza pentru a lansa rachete.

UPDATE 15:54 Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el (detalii, AICI)

UPDATE 15:25 EAU afirmă că au interceptat rachete balistice, rachete de croazieră și drone

Sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite (EAU) au interceptat cu succes rachete balistice și de croazieră iraniene, precum și drone, potrivit Ministerului Apărării al țării.

Nu s-au dat detalii cu privire la numărul acestora, dar infograficul atașat prezintă numărul total de rachete și drone detectate și interceptate pe durata războiului cu Iranul.

UPDATE 15:07 Noul lider al Iranului ar putea deveni o țintă. Statul care ia în calcul eliminarea sa imediat după uciderea lui Ali Khamenei (detalii, AICI)

UPDATE 14:34 Ministrul Sănătății din Liban afirmă că aproape 400 de persoane au fost ucise, dintre care 83 de copii, în conflictul din regiune

Ministrul Sănătății din Liban afirmă că 83 de copii se află printre cele 394 de persoane ucise într-o săptămână de conflict între Hezbollah și Israel.

Ofensiva reînnoită a Israelului a început săptămâna trecută, după ce Hezbollah a lansat rachete către nordul Israelului în primele zile ale războiului.

UPDATE 13:54 Președintele Iranului amenință cu noi atacuri asupra țintelor americane

Președintele Iranului a amenințat că va intensifica atacurile asupra țintelor americane din Orientul Mijlociu.

„Când suntem atacați, nu avem altă opțiune decât să ripostăm. Cu cât ne impun mai multă presiune, cu atât răspunsul nostru va fi mai puternic, în mod firesc”, a declarat Masoud Pezeshkian într-un videoclip înregistrat.

„Iranul nostru, țara noastră, nu se va lăsa ușor intimidat de hărțuire, opresiune sau agresiune – și niciodată nu a făcut-o.”

Sâmbătă, Pezeshkian părea să-și ceară scuze țărilor arabe vecine pentru atacurile de pe teritoriul lor.

UPDATE 12:48 Iranul a ales un nou lider suprem

Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii acestui organism clerical iranian.

Ei nu au dezvăluit numele celui desemnat, relatează AFP.

"Votul pentru numirea liderului a avut loc, iar liderul a fost ales", a declarat Ahmad Alamolhoda, membru al Adunării Experţilor, citat de agenţia de ştiri Mehr. (ARTICOLUL, AICI)

UPDATE 12:18 „Părea sfârșitul lumii”

Un locuitor din Teheran a declarat duminică pentru CNN că orașul pare apocaliptic după noile atacuri israeliene care au vizat depozitele de petrol ale Iranului și a văzut o uriașă minge de foc izbucnind în capitala iraniană.

„Orașul este întunecat, cerul este negru”, au declarat pentru CNN. „În plus, este și înnorat și întunecat, așa că ne simțim ca și cum ne-am sufoca. Am văzut explozia de aseară luminând cerul, era ceva ce nu mai văzusem niciodată. Părea sfârșitul lumii sau felul în care mi-aș imagina iadul”, a adăugat acesta. (ARTICOLUL, AICI)

UPDATE 11:48 Armata israeliană avertizează că îl va viza pe succesorul lui Khamenei și „pe oricine încearcă să-l numească”

Armata israeliană îl va viza pe succesorul conducătorului iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, şi pe cei implicaţi în alegerea liderului, a avertizat duminică.

Mass-media de stat iraniană a relatat că Teheranul este pe cale de a-şi alege următorul lider suprem, scrie CNN.

„După eliminarea tiranului Khamenei, regimul terorist iranian încearcă să se regrupeze şi să aleagă un nou lider suprem”, au scris Forţele de Apărare ale Israelului.

IDF i-a avertizat pe participanţii la sesiune în alegerea succesorului.

„Nu vom ezita să vă atacăm şi pe voi. Consideraţi-vă avertizaţi”, a precizat acesta.

Citiți mai multe informații AICI.

„Vreau să subliniez că braţul lung al Statului Israel va continua să-l urmărească pe succesor şi pe oricine încearcă să-l numească”, a adăugat acesta.

UPDATE 10:50 33 de morţi după atacuri cu drone în Sudan

Atacurile cu drone asupra pieţelor din două oraşe sudaneze controlate de paramilitari, aflaţi în război cu armata, au ucis 33 de persoane sâmbătă în Kordofan, a declarat o sursă medicală pentru AFP duminică, fără a specifica originea atacurilor.

Două drone au atacat sâmbătă pieţele Abu Zabad şi Wad Banda în statul Kordofan de Vest - situat în regiunea de sud-vest a ţării, unde sunt concentrate luptele dintre paramilitari şi armată - a declarat pentru AFP un medic de la spitalul Abu Zabad.

UPDATE 09:36 Patru depozite de petrol au fost lovite peste noapte în Teheran

Patru depozite de petrol şi un amplasament logistic folosit pentru transportul produselor petroliere au fost lovite peste noapte de Statele Unite şi Israel la Teheran şi în zonele înconjurătoare, a declarat duminică un oficial iranian. Patru persoane au murit.

„Noaptea trecută, patru depozite de petrol şi un centru de transport de produse petroliere din Teheran şi Alborz au fost atacate de avioane inamice”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale Iraniene de Distribuţie a Produselor Petroliere, Keramat Veyskarami, pentru televiziunea de stat.

El a adăugat că cele cinci instalaţii „au fost avariate”, dar „incendiul a fost ţinut sub control”.

UPDATE 09:08 Trump spune că nu doreşte ca kurzii să fie implicaţi

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că nu este luată în calcul intrarea kurzilor în războiul din Iran, conform BBC.

„Nu luăm în calcul ideea ca kurzii să intre în conflict”, le-a spus reporterilor preşedintele SUA, Donald Trump, la bordul Air Force One.

„Nu vrem să facem războiul mai complex decât este deja”, a adăugat el.

„Nu vreau să văd kurzi răniţi sau ucişi. Am avut o relaţie bună cu ei. Sunt dispuşi să intre în luptă. Dar le-am spus că nu vreau să intre”, a explicat preşedintele american.

UPDATE 09:06 Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război

Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică dimineaţă a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăposteşte lideri ai Gardienilor Revoluţiei, relatează AFP.

„Forţele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue cel puţin şase luni de război intens în ritmul actual al operaţiunilor", a declarat Ali Mohammad Naini, purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, la televiziunea de stat.

„În zilele următoare, un nou stil de atac va fi efectuat folosind rachete avansate, mai puţin utilizate, cu rază lungă de acţiune. Inamicul ar trebui să se aştepte la atacuri ţintite mai dureroase şi mai precise", a declarat purtătorul de cuvânt.

UPDATE 07:26 Statele din Golf, vizate de atacuri

Mai multe ţări din Golful Persic au raportat lovituri aeriene şi interceptări în primele ore ale dimineţii de duminică, potrivit unor mesaje publicate pe reţelele sociale de conturi guvernamentale din regiune, relatează CNN.

Armata Kuweitului a anunţat că un „val de drone ostile” a vizat depozitele de combustibil de la Aeroportul Internaţional Kuweit, duminică, ora locală.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, de asemenea, că a fost ţinta unor atacuri cu drone, interceptând cel puţin 21 de drone în primele ore ale dimineţii de duminică.

Ministerul de Interne din Bahrein a atribuit un incendiu izbucnit la o instalaţie din portul Mina Salman unei „agresiuni iraniene”, adăugând că serviciile de urgenţă lucrează pentru stingerea focului.

Diversele atacuri cu drone şi rachete au loc după ce preşedintele Iranului, Mesoud Pezeshkian, şi-a cerut scuze sâmbătă statelor din Golf pentru numeroasele atacuri cu drone şi rachete din ultima săptămână asupra bazelor americane din regiune, spunând că Iranul va înceta să-şi lovească vecinii dacă nu va fi atacat.

Un mort în Dubai

Un zgârie-nori cu 90 de etaje din Dubai Marina a fost ținta unei drone iraniene. Autorităție au anunțat că au interceptat cu succes dispozitivul cu ajutorul apărării antiaeriene. Însă bucăți de dronă au lovit fațada clădirii și au provocat un incendiu.

Incidentul a venit la scurt timp după ce un alt atac a dus la moartea unui șofer, în Dubai. Și drona respectivă a fost interceptată, însă resturile au căzut peste mașina în care se afla bărbatul. Automobilul a luat foc aproape instant.

Pe de altă parte mai multe incendii puternice au izbucnit în Teheran, după ce o rafinărie și un depozit de petrol au fost lovite azi-noapte.

„Cu ajutorul piloților noștri îndrăzneți și ai celor din Statele Unite, am obținut controlul aproape complet asupra cerului Teheranului. Cât despre ce vom face în continuare în Iran, avem un plan bine pus la punct, cu multe surprize care vor destabiliza regimul și vor facilita schimbarea. Avem mult mai multe ținte despre care nu voi vorbi aici”, a declarat prim-ministrul Israelului.

Premierul israelian a lansat o serie de amenințări și la adresa guvernul libanez, căruia îi cere să facă tot posibilul pentru a dezarma gruparea teroristă Hezbollah. În tot acest timp, mai multe orașe din Liban au devenit câmpuri de luptă.

Ministerul libanez al Sănătății a transmis că, până acum, peste 290 de persoane au fost ucise în Liban și peste o mie, rănite, în operațiunea prin care Israelul vrea să distrugă Hezbollah, gruparea sponsorizată de Iran.