"Numele lui Khamenei va continua", a declarat ayatollahul Hosseinali Eshkevari, membru al Adunării Experţilor, într-un videoclip publicat în presa iraniană.

"Votul a fost exprimat şi rezultatul va fi anunţat în curând", a adăugat responsabilul iranian, fără a oferi alte detalii. Dar el a dat astfel de înţeles că noul lider ar putea fi Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, al cărui nume a fost deja vehiculat zilele trecute. Totuşi, ar mai fi posibil să fie vorba despre altcineva cu acelaşi nume.

Secretarul Adunării Experţilor, Hosseini Bushehri, va anunţa succesorul ayatollahului Ali Khamenei, a confirmat un alt responsabil iranian, Ahmad Alamolhoda.

Cleric de rang mediu, dar reprezentant al liniei dure, Mojtaba Khamenei are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran.

Ce a declarat Trump despre un nou lider

Preşedintele american Donald Trump a susţinut, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian "nu va rezista mult" dacă nu primeşte aprobarea sa.

Anterior, Trump a estimat că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului. "Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela", a insistat el joi într-un interviu, referindu-se la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

"Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran", a mai susţinut în acelaşi interviu preşedintele SUA, care doreşte un regim filo-american în Iran.