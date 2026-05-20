Alertă de dronă în Lituania. Președintele și premierul, băgați în adăposturi. Aeroportul din Vilnius, închis

Armata lituaniană a îndemnat miercuri dimineaţă populaţia să se adăpostească în mai multe regiuni ale ţării. De asemenea, zborurile de pe Aeroportul Internaţional din Vilnius au fost suspendate, scrie AFP.

Locuitorii capitalei, inclusiv un corespondent AFP, au primit în jurul orei 10:20 (07:20 GMT) un mesaj de alertă pe telefoanele mobile: "Alertă aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări".

„Ședința Comisiei pentru afaceri externe a Seimasului se desfășoară în secret... Din câte am înțeles, s-a acordat permisiunea de a doborî drona; așteptăm vești bune”, a scris pe Facebook Žygimantas Pavilionis, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri externe, potrivit Delfi.lt.