Alertă de dronă în Lituania. Președintele și premierul, băgați în adăposturi. Aeroportul din Vilnius, închis

Preşedintele Gitanas Nauseda (foto) şi prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginiene, au fost evacuaţi miercuri în adăposturi, pe fondul unei alerte privind prezenţa unei drone. Şi membrii Parlamentului au fost conduşi într-un adăpost subteran.

Alexandru Toader

Armata lituaniană a îndemnat miercuri dimineaţă populaţia să se adăpostească în mai multe regiuni ale ţării. De asemenea, zborurile de pe Aeroportul Internaţional din Vilnius au fost suspendate, scrie AFP.

Locuitorii capitalei, inclusiv un corespondent AFP, au primit în jurul orei 10:20 (07:20 GMT) un mesaj de alertă pe telefoanele mobile: "Alertă aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări".

„Ședința Comisiei pentru afaceri externe a Seimasului se desfășoară în secret... Din câte am înțeles, s-a acordat permisiunea de a doborî drona; așteptăm vești bune”, a scris pe Facebook Žygimantas Pavilionis, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri externe, potrivit Delfi.lt.

Alerta din Lituania vine a doua zi după ce o dronă a fost doborâtă în Estonia de un avion F-16 condus de un român care făcea parte din forţele de poliţie aeriană asigurate de NATO în statul baltic.

În jurul orei 11:40, alerta privind dronele din Lituania a fost ridicată. Potrivit agenției Reuters, ministrul apărării al țării a declarat că drona a survolat zona Lentvaris, în apropierea capitalei Vilnius, înainte de a-și schimba direcția, scrie The Guardian.

Sursa: Agerpres The Guardian Delfi

Etichete: lituania, drona, adaposturi,

