Membri ai Congresului, care în curând ar putea să se pronunţe prin vot asupra unei noi finanţări pentru război, au exprimat preocupări că acest conflict va goli stocurile SUA într-un moment în care industria de apărare face deja mari eforturi să ţină pasul cu cererea. Donald Trump s-a întâlnit vineri cu responsabili din conducerea a şapte firme contractoare din domeniul apărării, în contextul în care Pentagonul face eforturi pentru a-şi reface stocurile, a declarat o sursă familiarizată cu informaţia marţi, relatează Reuters.

Administraţia nu a furnizat o evaluare publică a costului conflictului pe care l-a declanşat pe 28 februarie împreună cu Israelul.

Membri democraţi ai Congresului au cerut mai multe informaţii, între care şi declaraţii publice de la oficiali privind chestiuni referitoare inclusiv la modul în care conflictul ar putea afecta gradul de pregătire al armatei SUA pentru a apăra ţara.

Oficiali ai administraţiei au organizat mai multe briefinguri cu informaţii clasificate pentru membri ai Congresului şi colaboratorii lor. Într-un discurs susţinut joi în Senatul SUA, democratul Chuck Schumer din New York a cerut oficialilor administraţiei să apară în faţa Congresului.

"Când vine vorba să-i punem pe militarii noştri în pericol, poporul american vrea să înţeleagă de ce. Dar acum nu au un 'de ce'. Acest lucru trebuie să se schimbe", a spus Schumer.

Mai mulţi consilieri ai unor congresmeni susţin că se aşteaptă ca administraţia americană să înainteze Congresului o cerere de fonduri suplimentare pentru finanţarea războiului. Unii oficiali au spus că cererea ar putea fi pentru suma de 50 de miliarde de dolari, alţii au apreciat că estimarea pare prea mică.