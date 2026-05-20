Descinderi în două județe. Două rețele de traficanți și-au extins afacerirle cu droguri, în timp ce poliția le supraveghea

Poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 43 de percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Dolj, la persoane suspectate de trafic de droguri de risc şi mare risc şi de constituire de grup infracţional organizat. 

Anchetatorii au stabilit că în anul 2021 şi de la jumătatea anului 2024, în Oraviţa, s-ar fi constituit patru grupări infracţionale organizate, în scopul obţinerii de bani din vânzarea drogurilor. Potrivit sursei citate, membrii grupărilor şi-ar fi extins paleta de distribuţie, pe fondul cererii în creştere, şi către alte tipuri de substanţe, respectiv cele care ar produce efecte psihoactive, ar da accelerat dependenţă şi ar aduce un profit mai consistent, extinzându-şi, totodată, aria de acţiune şi asupra altor localităţi. Anchetatorii au mai stabilit că în operaţiunile de distribuire a drogurilor către clienţi au fost folosiţi şi minori.

Autoritățile investighează patru grupări criminale

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin informează că miercuri, 20 mai 2026, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurori ai Biroului Teritorial Caraş-Severin al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, au pus în aplicare 43 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Caraş-Severin şi Dolj, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Cercetările efectuate au stabilit că, pe parcursul anului 2021, respectiv de la jumătatea anului 2024, în oraşul Oraviţa, s-ar fi constituit patru grupări infracţionale organizate, în scopul obţinerii de beneficii materiale din comercializarea de droguri de risc şi mare risc.

„Pe parcursul documentării activităţii infracţionale a reieşit faptul că, pe fondul creşterii cererii de substanţe interzise, membrii grupărilor şi-ar fi extins paleta de distribuţie şi către alte tipuri de substanţe, respectiv cele care ar produce efecte psihoactive, ar da accelerat dependenţă şi ar aduce un profit mai consistent. De asemenea, persoanele în cauză şi-ar fi lărgit şi aria de acţiune şi asupra localităţilor Bozovici, Anina, Vărădia, Reşiţa, dar şi a altor zone din judeţul Caraş-Severin", precizează sursa citată.

Drogurile sunt distribuite pe mai multe paliere

Sursa citată menţionează că, în baza probelor, faţă de 36 de persoane s-a început urmărirea penală pentru constituirea unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

„Pe parcursul urmăririi penale au fost identificate situaţii în care membrii grupărilor ar fi atras şi minori în activitatea de distribuţie a substanţelor interzise, pe care i-ar fi folosit pentru remiterea efectivă a drogurilor către clienţi ori pentru intermedierea tranzacţiilor. Această modalitate de acţiune ar fi avut ca efect atât reducerea expunerii persoanelor adulte implicate, cât şi extinderea reţelei de clienţi. În urma investigaţiilor efectuate s-a constatat că, în funcţie de interesele financiare urmărite şi de obligaţiile generate de neachitarea contravalorii drogurilor remise spre comercializare, o parte dintre distribuitorii stradali ar fi migrat între grupările active, afiliindu-se temporar sau permanent altor structuri de distribuţie, în scopul obţinerii unor beneficii financiare mai avantajoase", explică anchetatorii.

Potrivit sursei citate, primul grup infracţional organizat s-ar fi constituit începând cu anul 2021, membrii acestuia axându-se pe vânzarea de canabis, cocaină, amfetamină, MDMA, dar şi produse psihoactive. Persoanele în cauză şi-ar fi creat o reţea extinsă de clienţi, activitatea infracţională fiind favorizată atât de caracterul adictiv al substanţelor comercializate, cât şi de profitul ridicat obţinut din comercializarea acestora.

Treptat, gruparea şi-ar fi extins structura, prin cooptarea unor noi membri, inclusiv minori, utilizaţi pentru desfăşurarea unor activităţi conexe distribuţiei stradale, în scopul eficientizării mecanismului infracţional şi al diminuării riscurilor de expunere. Raza de acţiune a membrilor grupului infracţional organizat s-ar fi întins asupra oraşului Oraviţa, cât şi în localităţile limitrofe, aceştia deplasându-se inclusiv la domiciliile clienţilor pentru tranzacţionarea substanţelor şi încasarea sumelor de bani aferente.

„Cea de-a doua grupare s-ar fi cristalizat şi dezvoltat începând cu jumătatea anului 2024, activitatea acesteia fiind caracterizată printr-un grad ridicat de organizare, membrii asigurând aprovizionarea constantă cu droguri de risc şi de mare risc, precum şi cu substanţe psihoactive, prin intermediul unor surse multiple de aprovizionare din ţară şi din străinătate. Din actele de urmărire penală a rezultat că liderii ar fi gestionat atât fluxul de aprovizionare, cât şi distribuţia pe paliere distincte, în scopul maximizării veniturilor ilicite şi al limitării riscurilor de deconspirare, activitatea fiind susţinută de dealeri stradali care ar fi realizat vânzarea directă către consumatori. Totodată, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi acţionat pe o arie extinsă, ce ar fi cuprins oraşul Oraviţa, cât şi alte localităţi din judeţ, aceştia deplasându-se constant în funcţie de comenzile primite şi alimentând inclusiv clienţi din municipiul Reşiţa", arată anchetatorii.

Activitatea infracțională era adaptată constant

Conform aceleiaşi surse, un al treilea grup infracţional organizat s-ar fi constituit începând cu jumătatea anului 2025 şi ar fi vizat, în aceeaşi măsură, atât comercializarea de droguri, cât şi de produse psihoactive.

„În scopul consolidării activităţii infracţionale şi al extinderii palierului de distribuţie, liderul grupării ar fi cooptat persoane apropiate şi membri ai familiei, stabilind roluri distincte pe palierele de aprovizionare, transport, depozitare şi comercializare. Totodată, cercetările au reliefat apariţia unei alte grupări, în localitatea Bozovici, structurată în jurul unor relaţii de rudenie, membrii acesteia fiind implicaţi în vânzarea de droguri de risc şi colaborând, în anumite situaţii, cu grupurile infracţionale active în oraşul Oraviţa, inclusiv prin intermediul unor clienţi comuni şi al schimburilor de substanţe interzise", adaugă sursa citată.

Din probele administrate a reieşit că membrii grupului infracţional organizat ar fi asigurat aprovizionarea constantă cu droguri de risc, din municipiul Timişoara, şi ar fi adaptat, în mod repetat, modalitatea de desfăşurare a activităţii infracţionale, inclusiv prin schimbarea locaţiilor de distribuţie şi cooptarea unor noi membri, în scopul diminuării riscurilor de deconspirare şi asigurării continuităţii activităţii

Audierile au loc la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Timişoara, Oradea şi Craiova, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Mehedinţi şi Gorj, ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, Grupării de Jandarmi Mobilă "Glad Voievod" Timişoara, Grupării de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova şi specialiştilor Direcţiei Regionale Vamale Timişoara.

De asemenea, pe parcursul cercetărilor, activităţile au fost realizate cu suportul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Poliţia municipiului Reşiţa, Poliţia oraşului Oraviţa, Secţia 8 Poliţie Rurală Oraviţa, Poliţia oraşului Anina, Secţia 6 Poliţie Rurală Bozovici, Poliţia oraşului Bocşa şi Secţia de Poliţie Rurală Bocşa.

Sursa: News.ro

