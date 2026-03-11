Strâmtoarea Ormuz este o rută crucială pentru transportul hidrocarburilor, în apropierea căreia au fost lovite încă trei nave.

După ce scăzuse marţi în urma declaraţiilor considerate liniştitoare ale lui Donald Trump şi a perspectivei deblocării rezervelor strategice de ţiţei, preţul barilului de Brent din Marea Nordului a crescut cu 5,05% la ora 09:40 GMT (11:40, ora României), ajungând la 92,23 dolari.

Echivalentul său american, barilul de West Texas Intermediate, a crescut cu 5,91%, ajungând la 88,38 dolari.