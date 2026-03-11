„Aceasta va fi prima discuţie pe această temă între membrii G7. Coordonarea economică este o problemă cheie pentru a avea un răspuns eficient şi util la situaţie”, a adăugat Palatul Élysée, Franţa deţinând preşedinţia G7 în acest an.

Luni, Emmanuel Macron a menţionat posibilitatea ca ţările G7 să îşi utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a atenua creşterea preţurilor petrolului cauzată de războiul din Iran şi extinderea acestuia către ţările vecine producătoare de hidrocarburi.

După câteva zile de creştere vertiginoasă a preţurilor - ajungând la aproape 120 de dolari pe baril luni -, acestea au scăzut în sfârşit marţi în urma declaraţiilor preşedintelui american Donald Trump care a spus că războiul cu Iranul „aproape” s-a încheiat.

Anunţul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE) de a convoca o „reuniune extraordinară”, desfăşurată marţi la Paris, pentru a evalua dacă este necesar să se utilizeze rezervele strategice de hidrocarburi, i-a liniştit, de asemenea, pe investitori.