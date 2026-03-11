Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că atacurile asupra instalațiilor petroliere ar putea reprezenta un risc grav pentru sănătatea locuitorilor, scrie BBC.

De la începutul atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, pe 28 februarie, au fost confirmate atacuri asupra a cel puțin patru instalații petroliere din jurul capitalei.

Norii de fum afectează viața locuitorilor

Locuitorii au declarat că smogul și poluarea au blocat soarele și au lăsat un miros puternic de ars în unele părți ale orașului, în timp ce experții avertizează că amploarea unor poluanți eliberați ar putea fi „fără precedent”.

Creșterea bruscă a poluării aerului pare să se concentreze în apropierea siturilor petroliere avariate din jurul capitalei - un oraș cu o populație de aproape 10 milioane de locuitori, la care se adaugă alte milioane în zonele înconjurătoare.

Cele mai recente imagini din satelit, capturate pe 9 martie și analizate de BBC Verify, arată că două instalații petroliere importante din Teheran sunt încă în flăcări, după atacurile aeriene raportate în noaptea de sâmbătă.

Imaginile arată, de asemenea, fum provenind de la depozitul Shahran din nord-vestul capitalei iraniene și de la rafinăria de petrol din Teheran, din sud-est. Un videoclip verificat, filmat imediat după atacul de sâmbătă, arată uriașe mingi de foc iluminând cerul nopții deasupra rafinăriei.

Combinația dintre norii și coloanele de fum provenite de la incendiile în curs înseamnă că nu se poate încă evalua amploarea pagubelor la niciuna dintre instalațiile petroliere lovite în weekend. Însă imaginile realizate la Shahran duminică dimineață arătau echipele de urgență inspectând cisterne de petrol arse, clădiri carbonizate și incendii în flăcări.

Experții avertizează asupra poluării toxice

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că au lovit „depozite de combustibil” în apropierea Teheranului într-o postare pe X din 7 martie, care includea o fotografie care arăta pagubele produse rafinăriei de petrol din Teheran. BBC Verify a furnizat coordonatele acestei instalații, împreună cu alte trei locații pe care le-au identificat, către IDF și Pentagon pentru comentarii. Pentagonul nu a răspuns, în timp ce IDF a declarat că „IDF nu a efectuat atacuri asupra acelor locații”.

Grevele la rafinăriile de petrol pot provoca o poluare semnificativă a aerului, deoarece acestea conțin o mare varietate de substanțe chimice.

Atunci când arderea petrolului este incompletă – când nu există suficient oxigen – se pot elibera monoxid de carbon și particule de funingine în locul dioxidului de carbon și a apei.

Incendiile de petrol pot elibera, de asemenea, oxizi de sulf și azot, care pot forma acizi dacă se dizolvă în apa de ploaie, precum și alte hidrocarburi nocive, compuși metalici și picături de petrol.

Cât de gravă este poluarea aerului

O femeie din Teheran, în vârstă de 20 de ani, a declarat că poate „simți mirosul de ars” cauzat de atacurile asupra instalațiilor petroliere.

„Nu pot vedea soarele. Este un fum oribil. Încă este acolo. Sunt foarte obosită”, a declarat ea sâmbătă pentru BBC Persian.

O evaluare precisă a poluării aerului este dificilă, deoarece nu există măsurători la sol disponibile, iar datele satelitare sunt greu de interpretat din cauza vântului și a altor factori.

Însă, având în vedere amestecul de substanțe chimice care probabil s-au eliberat din instalațiile petroliere avariate, oamenii de știință nu au nicio îndoială că poluarea este dăunătoare și extremă – și foarte diferită de smogul observat în orașe precum Beijing sau Delhi.

„Ceea ce s-a întâmplat în Iran este cu siguranță fără precedent, deoarece totul provine din rachetele lansate și atacurile aeriene asupra rafinăriilor de petrol”, a declarat dr. Akshay Deoras, cercetător științific la Universitatea din Reading.

Multe conflicte provoacă niveluri ridicate de poluare cu praf și particule, dar „coșul” de substanțe chimice diferite din acest caz este „cu siguranță neobișnuit”, a adăugat el.

Eloise Marais, profesor de chimie atmosferică și calitate a aerului la University College London, a fost de acord.

Ea a spus că, în majoritatea circumstanțelor, acest tip de poluare ar fi observat doar în cazul „unui accident industrial foarte, foarte grav, în care o întreagă rafinărie ar exploda”.

Ce este „ploaia neagră” și ce o provoacă

Duminică, locuitorii din Teheran au raportat averse de „ploaie neagră”.

Ploaia neagră este termenul informal pentru precipitații contaminate cu poluanți, care le fac să devină întunecate.

Este normal ca poluanții să fie „spălați” din aer de precipitații, dar ploaia neagră este rară și, de obicei, este rezultatul nivelurilor ridicate de funingine și alți poluanți atmosferici, au declarat oamenii de știință pentru BBC Verify.

„Picăturile de ploaie au acționat ca niște bureți sau magneți mici, colectând tot ce se afla în aer în timp ce cădeau, motiv pentru care locuitorii au observat ceea ce este descris ca „ploaie neagră”, a explicat Deoras.

Este, de asemenea, posibil ca unele particule mai mari să fi căzut din aer fără ploaie.

Care ar putea fi impactul

Șeful OMS și-a exprimat deja „marea îngrijorare” cu privire la impactul conflictului asupra sănătății oamenilor.

Deteriorarea instalațiilor petroliere „riscă să contamineze alimentele, apa și aerul – pericole care pot avea efecte grave asupra sănătății, în special asupra copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu afecțiuni medicale preexistente”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Aceste expuneri foarte intense la particule au efecte imediate asupra plămânilor. Dar ele pot avea și efecte pe termen lung, timp de mai mulți ani după aceea, atât asupra sistemului respirator, cât și asupra creșterii riscului de cancer.”, a adăugat Anna Hansell, profesor de epidemiologie de mediu la Universitatea din Leicester.

Doug Weir, directorul Observatorului pentru Conflicte și Mediu, a remarcat că „ceea ce este neobișnuit în cazul Teheranului este faptul că nu am mai observat astfel de atacuri într-o zonă atât de dens populată”.

„Adesea, aceste câmpuri petroliere sunt situate destul de departe, în mediul rural. Locuitorii din Teheran sunt expuși la o gamă largă de substanțe din această ploaie neagră, nu doar la petrol”, a spus el.

Prognozele meteo ale BBC sugerează ploi marți și din nou începând de joi, precum și vânt mai puternic. Acest lucru ar trebui să contribuie la dispersarea și spălarea poluanților.

Dar asta nu înseamnă că riscurile poluanților dispar. Aceștia pot pătrunde în râuri și alte cursuri de apă sau, dacă se depun și solul se usucă, vântul îi poate ridica și îi poate resuspende în aer.