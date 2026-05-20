În aşteptarea sosirii echipamentelor în zonele izolate şi afectate de violenţele grupurilor armate, locuitorii se organizează cum pot, uneori fără "nicio protecţie", transmite miercuri AFP.

OMS avertizează asupra unei răspândiri accelerate

O echipă a ONG-ului Medici fără Frontiere (MSF) din Bunia, în provincia Ituri din estul ţării, a încercat să interneze cazurile suspecte în spitalele din apropiere, însă toate unităţile medicale au răspuns că sunt "saturate de cazuri suspecte" şi nu mai au locuri.

„Acest lucru vă dă o idee despre situaţia haotică actuală", a subliniat Trish Newport, responsabilă de programul de urgenţă al MSF.

Ebola provoacă o febră hemoragică cu mortalitate extrem de ridicată. Experţii în sănătate consideră totuşi că o pandemie este puţin probabilă, virusul, care a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani, fiind relativ mai puţin contagios comparativ cu, de exemplu, COVID sau rujeola.

Duminică, OMS a declanşat o alertă sanitară internaţională pentru a răspunde acestei noi epidemii din RDC, a 17-a din această vastă ţară din Africa Centrală, cu peste 100 de milioane de locuitori.

Autoritățile au raportat zeci de decese

Ministrul Sănătăţii din RDC, Samuel Roger Kamba, a anunţat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, 136 de decese despre care se „presupune" să sunt asociate cu Ebola şi aproximativ 543 de cazuri suspecte.

Până în prezent, puţine probe au putut fi testate în laborator, iar bilanţurile din RDC se bazează în principal pe cazuri suspecte.

„Nu cred că această epidemie se va termina în două luni", a avertizat marţi Anne Ancia, reprezentanta OMS în RDC, reamintind că o epidemie anterioară a durat doi ani.

„Amploarea epidemiei va depinde de rapiditatea răspunsului nostru", a adăugat ea, indicând că mai multe tone de echipamente au fost transportate în zonele afectate de virus.

La Spitalul din Rwampara, unul dintre focarele epidemiei situat în Ituri, răspunsul întârzie, însă, să se organizeze. O simplă bandă de plastic delimitează locul destinat tratării şi izolării bolnavilor de virus, care încă nu a fost amenajat, după cum a constatat un corespondent al AFP.

„Săpăm morminte şi îngropăm persoanele decedate fără mănuşi şi fără niciun fel de protecţie. Suntem atât de expuşi", a declarat îngrijorat Salama Bamunoba, reprezentant al unei organizaţii locale de tineret.

„Avem deja aproximativ o sută de cazuri", dar „până luni nu aveam un loc adecvat pentru trierea şi izolarea cazurilor suspecte", a spus la rândul său un responsabil al spitalului din zonă.

„Se descarcă" materialele, „avem tot ce va fi necesar personalului medical", a asigurat, la rândul său, ministrul Sănătăţii.

Ituri, provincia auriferă din nord-estul RDC, situată la frontierele cu Uganda şi cu Sudanul de Sud, este una dintre cele mai tulburate din ţară. Grupurile armate comit acolo în mod regulat masacre şi menţin starea de insecuritate pe drumuri, notează AFP.

Două cazuri suspecte au fost semnalate şi la Butembo, un nod comercial situat în provincia Kivu de Nord, vecină cu Ituri, a indicat Samuel Roger Kamba.

Kivu de Nord şi provincia vecină Kivu de Sud sunt despărţite în două de liniile frontului dintre forţele din Kinshasa şi cele ale grupării armate M23, susţinută de Rwanda, iar luptele au continuat marţi, potrivit surselor locale.

Medicul congolez Denis Mukwege, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a îndemnat marţi gruparea M23 să redeschidă aeroportul din Goma, capitala provinciei Nord-Kivu, pentru a facilita transportul ajutoarelor.

Epidemia survine într-un moment în care ONG-urile se confruntă cu o reducere generală a ajutoarelor internaţionale, în special din partea Statelor Unite, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a asigurat totuşi, marţi, că Washingtonul a deblocat 13 milioane de dolari de ajutor pentru combaterea Ebola în RDC, declarând că OMS a fost „cam lentă" în identificarea epidemiei.

Autoritățile cer ajutor

„Avem nevoie de ajutor internaţional, virusul ne priveşte pe toţi", a declarat, la rândul său, Samuel Roger Kamba.

Un purtător de cuvânt al Băncii Mondiale a declarat pentru AFP că „prioritatea imediată" a organizaţiei este „să garanteze faptul că finanţarea şi sprijinul tehnic pot fi mobilizate rapid pentru a susţine răspunsul la epidemie".

Pentru tulpina virusului responsabilă de actuala epidemie, numită Bundibugyo, nu există nici vaccin, nici tratament specific.

Paşii făcuţi se bazează, aşadar, în principal pe respectarea măsurilor de stopare a răspândirii virusului şi pe detectarea rapidă a cazurilor pentru limitarea contactelor.

Autorităţile congoleze au declarat că au instituit un control sporit la punctele de intrare în ţară, în condiţiile în care virusul a depăşit deja graniţele RDC.

Un deces şi un caz au fost înregistrate în Uganda. Este vorba de doi congolezi care au călătorit din RDC, dar nu a fost semnalat niciun focar local de epidemie.

Un pacient este tratat în Germania

Germania a declarat marţi că va „găzdui şi îngriji" un medic misionar american care lucrează pentru o ONG creştină din Ituri, expus la virus în timpul tratării pacienţilor. Acesta a fost plasat în izolare în spital, a anunţat miercuri ministrul german al Sănătăţii.

Un medic american a fost transferat din Uganda la un spital din Praga după ce a intrat în contact cu un pacient infectat cu Ebola, au anunţat miercuri autorităţile sanitare cehe, citate de Reuters. Medicul nu prezintă simptome ale virusului mortal şi va fi internat în spital ca măsură de precauţie, la cererea SUA, a declarat miercuri ministrul ceh al Sănătăţii, Adam Vojtech.

De marţi, Washingtonul „recomandă cu tărie" cetăţenilor săi să nu se deplaseze în RDC, în Sudanul de Sud sau în Uganda.

Bahrain, un mic stat din Peninsula Arabică, a anunţat marţi seara că va interzice timp de o lună intrarea vizitatorilor proveniţi din cele trei ţări.

SUA au anunţat luni o intensificare a controalelor sanitare la frontieră pentru pasagerii care sosesc din ţările afectate din Africa. Totuşi, un responsabil al Departamentului de Stat a indicat că Washingtonul va autoriza deplasarea echipei naţionale de fotbal a RDC în SUA pentru Cupa Mondială.

Restricțiile de călătorie cresc

OMS a declarat marţi că analizează în prezent vaccinurile şi tratamentele care ar putea fi utilizate pentru a aduce sub control epidemia.

Această epidemie i-a alarmat pe experţi deoarece s-a răspândi timp de săptămâni întregi fără să fi fost detectată, într-o zonă dens populată, devastată de violenţe, notează agenţia DPA.

Un focar din estul Congo din perioada 2018 - 2020 s-a soldat cu moartea a aproape 2.300 de persoane.