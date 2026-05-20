Orient Express revine cu o nouă rută spectaculoasă Roma–Istanbul și va ajunge și în România. Cât costă experiența

La mai bine de 140 de ani după ce originalul Orient Express a devenit sinonim cu luxul și aventura de altădată, o nouă rută între Roma și Istanbul va fi lansată în 2026.

Lorena Mihăilă

Pe 22 octombrie, primul La Dolce Vita Orient Express va porni la drum. Norocoșii pasageri își vor începe experiența luxoasă în salonul Orient Express din gara Roma Ostiense Station, proiectat de arhitectul Hugo Toro., scrie euronews.com.

Călătorii vor fi primiți în suite și cabine inspirate de Italia anilor 1960, proiectate de studioul milanez Dimorestudio, și vor putea savura meniuri create de chef-ul cu trei stele Michelin Heinz Beck în elegantul vagon-restaurant, iar după o noapte vor ajunge în Veneția.

Ei pot alege să exploreze orașul sau să participe la experiențe organizate special. Opțiunile includ un tur cu barca prin lagună sau șansa de a vedea orașul prin ochii lui Giacomo Casanova.

Următoarea oprire este Budapesta. Cunoscut drept „Perla Dunării”, orașul le oferă pasagerilor Orient Express ocazia de a explora istoria sa bogată și arhitectura impresionantă. A doua zi, trenul traversează Munții Carpați și oprește în două bijuterii ale Romania – fermecătorul oraș medieval Brașov și stațiunea montană Sinaia.

În după-amiaza următoare, Orient Express va face ultima oprire pe ruta sa istorică și va ajunge la destinația finală: Istanbul.

Biletele pornesc de la 20.000 de euro de persoană pentru această călătorie.

Garderoba celebrului Manneken Pis, mutată din cauza renovărilor. Costumele, inclusiv cel de călușar, ajung la un muzeu

