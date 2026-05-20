Orient Express revine cu o nouă rută spectaculoasă Roma–Istanbul și va ajunge și în România. Cât costă experiența

Pe 22 octombrie, primul La Dolce Vita Orient Express va porni la drum. Norocoșii pasageri își vor începe experiența luxoasă în salonul Orient Express din gara Roma Ostiense Station, proiectat de arhitectul Hugo Toro., scrie euronews.com.

Călătorii vor fi primiți în suite și cabine inspirate de Italia anilor 1960, proiectate de studioul milanez Dimorestudio, și vor putea savura meniuri create de chef-ul cu trei stele Michelin Heinz Beck în elegantul vagon-restaurant, iar după o noapte vor ajunge în Veneția.

Ei pot alege să exploreze orașul sau să participe la experiențe organizate special. Opțiunile includ un tur cu barca prin lagună sau șansa de a vedea orașul prin ochii lui Giacomo Casanova.