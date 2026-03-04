„Israelul a ameninţat că va viza ambasada iraniană din Liban”, a spus purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi.

„Dacă Israelul atacă ambasada Iranului, toate ambasadele acestui regim vor deveni ţinte legitime”, a avertizat el.

Generalul de brigadă a subliniat că Israelul nu are limite în acţiunile sale. El a menţionat că, în pofida capacităţii sale militare relevante, Republica Islamică a „respectat” până acum regulile dreptului internaţional.

Shekarchi a adăugat: „În afară de Statele Unite şi Israel, Republica Islamică Iran nu are nici conflicte, nici ostilitate faţă de alte ţări ale lumii şi îşi desfăşoară relaţiile pe baza cooperării.”

El a subliniat că o eventuală lovire de către Israel a ambasadei Iranului din Liban ar constitui o crimă, care ar oferi Forţelor Armate iraniene un motiv „legitim” pentru a întreprinde o acţiune de răspuns, potrivit Tasnim.

Generalul de brigadă a accentuat: „Teheranul este hotărât să aducă regimul sionist şi pe susţinătorul său, Statele Unite, în genunchi şi nu va da înapoi în niciun fel de pe acest drum.”