Ambii au subliniat că instituția nu emite consultanță juridică, ci doar soluționează conflicte constituționale concrete.

„Curtea Constituțională nu dă consultații. El [liderul PSD Sorin Grindeanu] vrea să întrebe ce să facă, când să facă, cum să facă. De ce nu cere Curții Constituționale să facă și cererea în locul lui?", a declarat Zegrean pentru News.ro.

Când se poate ajunge la CCR

Potrivit fostului președinte al CCR, sesizarea ar fi posibilă doar dacă, în cele 45 de zile de interimat, primul-ministru nu propune miniștri "plini", cu competențe depline, pentru audiere și vot în Parlament, sau dacă legislativul nu face moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan.

„Dacă românii ar citi și-ar da seama că lucrurile astea trebuie făcute, atât ceea ce are de făcut primul-ministru în cazul în care îi pleacă un ministru sau îi moare, cât și ce trebuie să facă Parlamentul dacă Guvernul nu mai este în capacitatea deplină de activitate", a afirmat Zegrean.

Reguli pentru remaniere

Întrebat dacă numărul miniștrilor demisionari contează, Zegrean a explicat diferența dintre înlocuirea unui ministru și remanierea care schimbă structura Guvernului. „Unul dacă pleacă și trebuie să pună pe altul în locul lui, spre exemplu, dacă este de la același partid de la care a plecat celălalt, nu trebuie să meargă în Parlament, deci îl propune primul-ministru, îl numește președintele. Dacă însă prin procedura asta de remaniere se schimbă compoziția politică sau structura Guvernului, atunci este obligat primul-ministru să îi ducă în Parlament, pentru că președintele țării nu îi poate numi decât după aprobarea Parlamentului", a precizat el.

Votul se dă numai pentru miniștrii înlocuiți, iar procedura este similară cu cea de la formarea Guvernului: audieri în comisii, apoi vot în plen.

Referitor la prelungirea interimatului peste 45 de zile, Zegrean a fost categoric: "Nu este posibil nici măcar cu un minut".

Opinia lui Tudorel Toader

Tudorel Toader a susținut aceeași abordare. Dacă PSD cere un „punct de vedere" sau o „opinie juridică", CCR va răspunde că „nu are competența pentru a da un astfel de răspuns". „Nici nu îl înregistrează ca dosar privind excepții sau obiecții de neconstituționalitate, intră în administrative și dă un răspuns extrajudiciar", a explicat Toader.

În schimb, președintele Camerei Deputaților ar putea sesiza Curtea cu un conflict juridic de natură constituțională, „constând în faptul că primul-ministru refuză cererea unui vot de încredere din partea Parlamentului, după ce s-a schimbat structura politică a Guvernului".

Schimbarea structurii Guvernului

Toader a detaliat de ce plecarea în bloc a miniștrilor PSD schimbă fundamental arhitectura Executivului. „Programul de guvernare poartă amprenta partidelor din arcul guvernamental și structura Guvernului la fel. Dacă pleacă toți miniștrii reprezentând un partid din arcul guvernamental, atunci se schimbă structura guvernului", a explicat el.

În acest caz, votul de încredere trebuie cerut pentru „toată echipa guvernamentală", nu doar pentru miniștrii înlocuiți. „Nu e remaniere. Remaniere e când e vorba de unu, doi, trei miniștri și dacă echipa aceea poate sau nu să pună în aplicare programul de guvernare", a punctat Toader.

CCR ar putea da un răspuns acestei sesizări în condițiile soluționării unui conflict juridic de natură constituțională, competență „consacrată în Constituție la revizuirea din 2003".

Mișcarea lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu ia în calcul ca PSD să meargă la Curtea Constituțională a României, explică surse politice pentru Știrile ProTV. Scopul acestei demers ar fi acela de a stabili dacă Executivul mai are legitimitate după pierderea sprijinului partidului principal din coaliție.

Mai exact, PSD încearcă să obțină o clarificare din partea CCR care să arate dacă decizia de a-și retrage miniștrii înseamnă că guvernul Bolojan nu mai are susținerea necesară pentru a continua forma actuală.

Șase miniștri PSD și vicepremierul Marian Neacșu și-au dat demisia din guvernul condus de Ilie Bolojan, joi la prânz. Ei nu au participat la şedinţa Executivului, care a avut loc de la ora 11:00, la Palatul Victoria. PSD anunță că e gata să participe la formarea unui nou cabinet pro-european.