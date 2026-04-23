„Prima ședință a Guvernului Bolojan fără miniștrii PSD: au fost discutate 39 de acte normative. Guvernul are puteri depline: poate emite ordonanțe de urgență, poate iniția proiecte legislative pe care să le trimită Parlamentului. Va putea face aceste lucruri și după demisia miniștrilor PSD. Vor fi interimari doar miniștrii care vor prelua atribuțiile demisionarilor din PSD”, a scris Motreanu, pe Facebook.

El a subliniat că „PNL își asumă în continuare responsabilitatea guvernării, alături de celelalte partide proeuropene”.

„România are nevoie de stabilitate, de o direcție clară și de decizii ferme. Ilie Bolojan va continua reformele începute, va lua noi măsuri pentru reducerea risipei banilor publici și pentru o administrație mai eficientă”, a transmis Dan Motreanu.

Prima ședință a guvernului Bolojan fără miniștrii PSD la masă

Ședința de Guvern de joi care a început la ora 11 a fost urmată de demisiile în bloc ale miniştrilor PSD. Ei au ajuns la ora 14 la Palatul Victoria cu demisiile semnate.

După acest act, PSD transmite că, Ilie Bolojan nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare şi nu mai are legitimitatea democratică de a se afla în fruntea Guvernului României. De asemenea, social-democrații anunță că sunt pregătiți să participe la formarea unui nou guvern pro-european.

Odată cu demisia miniștrilor PSD, premierul Ilie Bolojan trebuie să numească interimari pentru:

Ministerul Transporturilor;

Ministerul Agriculturii;

Ministerul Energiei;

Ministerul Sănătăţii;

Ministerul Justiţiei,

Ministerul Muncii.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că premierul Ilie Bolojan le-a mulţumit miniştrilor susţinuţi PSD care nu au fost prezenţi la şedinţa de Guvern, în special vicepremierului Marian Neacşu. Ea a arătat că premierul a cerut ca din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii exclusiv pe competenţă şi nu pe criterii politice.

„La finalul şedinţei de guvern, premierul Ilie Bolojan a ţinut să le mulţumească miniştrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, care nu au fost prezenţi la şedinţă, a subliniat faptul că aceasta a fost o muncă de echipă. Tot ceea ce s-a realizat în cele 10 luni, cu bune, cu, rele, a fost o muncă de echipă foarte importantă, la care fiecare şi-a adus contribuţia şi pentru care, sigur, fiecare are partea lui de responsabilitate”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa Executivului.

Ea a arătat că premierul a transmis mulţumiri speciale vicepremierui Marian Neacşu, pentru felul în care a înţeles să colaboreze cu premierul şi cu echipa guvernamentală, în general, în această perioadă.

„Procedura legală, pentru că numai de ea vă pot vorbi în acest moment, este că după ce aceste demisii vor fi depuse şi înregistrate la Cancelaria premierului, în momentul în care le vom vedea, împreună cu propunerile de interimari, vor fi trimise la Palatul Cotroceni, la Preşedinţia României, în vederea emiterii aprobării şi emiterii decretelor de revocare, respectiv numirea în funcţia de interimari, după care guvernul îşi continuă activitatea normală, este ceea ce a subliniat şi premierul la finalul şedinţei de guvern”, a declarat Ioana Dogioiu după ședința de guvern.