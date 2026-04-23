În pofida încetării focului intrate în vigoare la 8 aprilie între Statele Unite şi Iran, situaţia în regiunea Golfului Persic rămâne extrem de volatilă, Iranul blocând Strâmtoarea Ormuz, în timp ce SUA au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

Mai multe incidente s-au produs în regiune în ultimele zile.

''Primele venituri provenind din taxe de trecere a Strâmtorii Ormuz au fost depuse în contul Băncii Centrale'', a declarat Hamidreza Hajibabaei, vicepreşedinte al parlamentului iranian, conform agenţiei de presă Tasnim.

Declaraţia a fost reluată şi de alte media, care nu au oferit alte precizări.

Iranul nu a autorizat după 28 februarie decât trecerea unui număr foarte mic de nave prin Strâmtoarea Ormuz.

Pe 30 martie, media de stat iraniene au indicat că o comisie de securitate din parlament a aprobate acest proiecte de taxe, dar nu se ştie dacă a avut loc un vot asupra propunerii.

Preşedintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Teheranului în scopul redeschiderii strâmtorii, în timp ce Iranul face din încetarea blocadei americane o condiţie pentru revenirea la masa negocierilor în vederea soluţionării durabile a conflictului.

De partea sa, Regatul Unit a găzduit în această săptămână o reuniune consacrată discutării proiectului de creare a unei misiuni conduse de Londra şi Paris în vederea protejării navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz.