La fel, misiunea condamnă și represaliile Teheranului în regiune, afirmând că acestea încalcă prevederile Cartei ONU, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Carta Națiunilor Unite interzice folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat.

„Aceste atacuri, care au fost urmate de atacurile de represalii ale Iranului în regiune, contravin Cartei ONU”, a transmis într-un comunicat Misiunea internaţională independentă de anchetă a ONU cu privire la Iran.

„Șoc profund” după lovirea unei școli de fete

Reprezentanții misiunii și-au exprimat totodată „şocul profund” față de atacul care a vizat școala de fete Shajareh Tayyebeh din Minab, în sudul Iranului, sâmbătă, chiar în prima zi a atacurilor americane și israeliene.

Potrivit informațiilor disponibile, majoritatea victimelor ar fi fost eleve cu vârste între șapte și doisprezece ani. Un alt grup de experți ONU a indicat anterior, tot miercuri, că peste 160 de copii ar fi fost uciși, conform datelor preliminare.

Populația, prinsă între război și represiune

În comunicat, Misiunea ONU deplânge faptul că populația iraniană este prinsă între o campanie militară de amploare, care ar putea continua mai multe săptămâni, și autoritățile de la Teheran, acuzate de un istoric îndelungat de încălcări ale drepturilor omului.

Experții amintesc că zeci de mii de persoane au fost reținute în urma reprimării violente a protestelor declanșate pe 28 decembrie 2025, pe fondul crizei economice. Mulți dintre aceștia riscă tortura sau pedeapsa capitală.

În plus, există temeri că protestatarii încarcerați ar putea fi expuși pericolelor generate de bombardamente. Un cuplu britanic deținut în Iran a relatat marți despre explozii care au zguduit închisoarea Evin și despre pagubele produse aripii în care sunt încarcerați, pe măsură ce conflictul escaladează.

ONU: asasinarea liderilor nu este „un mijloc acceptabil de a face dreptate”

Comunicatul avertizează, de asemenea, că eliminarea prin atacuri aeriene a zeci de oficiali iranieni – inclusiv a liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei – nu poate fi justificată în baza dreptului internațional.

Misiunea subliniază că astfel de acțiuni „nu reprezintă un mijloc acceptabil de a face dreptate în conformitate cu dreptul internaţional”.