Iranul continuă execuțiile. Un bărbat a fost spânzurat pentru „război împotriva lui Allah”

”Sultan-Ali Shirzadi-Fakhr a fost spânzurat în această (joi) dimineaţa cu privire la apartenenţă la gruparea teroristă Mujahedinii Poporului (MEK) şi colaborare cu serviciile de spionaj ale regimului isaelian” Mossad, potrivit site-ului puterii judiciare Mizan Online.

El a fost acuzat și de colaborare cu Israelul, a anunțat puterea judiciară, potrivit AFP și The Associated Press.

El a fost condamnat la moarte cu privire la ”război împotriva lui Allah” (”moharebeh”), pentru că a luat parte la operaţiuni ostile Republicii islamice, potrivit Mizan, care nu precizează când a fost arestat.

Aceasta este cea de a noua execuţie a unui membru MEK de la încveputul Războiului din Iran.

Bărbatul a trăit în Spania o vreme, potrivit site-ului, care nu precizează dacă deţinea şi altă cetăţenie.

Teheranul a procedat la mai multe execuţii după ce Statele Unite şi Israelul au lansat Războiul din Iran, la 28 februarie.

Multe dintre persoanele spânzurate au fost acuzate de legături cu Israelul.

Activişti ai drepturilor omului acuză Iranul de judecarea în mod sistematic a dosarelor capitale cu uşile închise, de folosirea de mărturii obţinute forţat şi de faptul că nu le permite acuzaţilor să conteste probele pe care le prezintă împotriva lor.

Un armistiţiu, iniţial pe o perioadă de două săptâmâni, se află în vigoare de la 8 aprilie.