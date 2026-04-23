Mișcare neașteptată a cursului. Cotația BNR anunțată puțin înainte de demisiile în masă ale miniștrilor PSD

Moneda națională s-a apreciat foarte ușor față de euro, semn că, probabil, investitorii au luat deja în calcul tensiunile politice actuale.

Lorena Mihăilă

Pe piața interbancară (n.r. cursul folosit de bănci în tranzacțiile dintre ele) cursul „a testat” pragul de 5,1 lei pentru un euro, încă de la începutul săptămânii.

Concret, Leul românesc a câștigat teren în raport cu moneda euro, cotată la cotată la 5,0924 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5470 lei româneşti, potrivit anunțului BNR, făcut cu puțin timp înainte de demisiile miniștrilor PSD.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că a fost cotat la 4,3551 lei româneşti.


Cum a deschis Bursa de la București ședința de joi, în ziua în care PSD își va retrage miniștrii din Guvern

De asemenea, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de joi, cu un rulaj total în valoare de 22,7 milioane lei (4,4 milioane euro), după 45 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,92%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,90%.

