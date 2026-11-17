Potrivit documentului, „urmele lăsate de obiectul constrictor sunt cel mai probabil compatibile cu o strangulare comisă de o altă persoană, din spate, cel mai probabil folosind un material textil îngust, înnodat”, relatează CNN. Această variantă infirmă verdictul de sinucidere emis iniţial, transmite news.ro.

Pe 10 august 2019, trupul controversatului pedofil a fost descoperit spânzurat în celula sa din Centrul Corecţional Metropolitan din New York, în condiţiile în care se afla sub supraveghere specială pentru prevenirea sinuciderii.

Reacţionând la noul raport, Biroul Medicului Legist din New York a declarat pentru CNN că „îşi menţine concluzia” conform căreia decesul a fost un suicid prin spânzurare.

Cu toate acestea, cei trei specialişti care au susţinut prezentarea de la Londra — Michael Freeman, epidemiolog şi consultant în medicina legală, Anders Eriksson, medic legist la Universitatea Umeå din Suedia, şi Itiel Dror, neurocercetător cognitiv — susţin că nu există dovezi ale unei spânzurări.

După ce au analizat dosarul complet de autopsie şi au realizat o reconstituire, ei au stabilit că leziunile indică o agresiune şi o luptă. În raport se menţionează că pe corpul lui Epstein, care era într-o stare „aproape impecabilă”, „nu au existat vânătăi sau alte leziuni care să nu fie legate de o spânzurare”.

Autorităţile americane, inclusiv FBI-ul şi Inspectorul General al Departamentului de Justiţie, au anchetat moartea bărbatului acuzat de trafic sexual. Imediat după deces, avocaţii acestuia au cerut o anchetă amănunţită în închisoare, contestând rezultatele iniţiale anunţate la o săptămână de la tragedie. Concluziile experţilor de luni reflectă neîncrederea generală faţă de ipoteza sinuciderii, autorii punctând că această îndoială este „larg răspândită în SUA”, lucru care a generat numeroase teorii ale conspiraţiei.

Lista lui Epstein, neconfirmată

Amintim că, în 2019, Epstein a fost inculpat pentru coordonarea unei reţele de trafic sexual prin care a abuzat zeci de fete minore. Acuzaţiile vizează perioada 2002-2005, când acesta ar fi oferit sume de sute de dolari în numerar unor tinere, unele de doar 14 ani, pentru a întreţine relaţii sexuale în reşedinţele sale din Upper East Side şi Palm Beach.

În ultimul an, au apărut numeroase documente legate de acest caz. După ce Congresul a adoptat în luna noiembrie o lege a transparenţei, care a obligat administraţia preşedintelui Donald Trump să acţioneze, Departamentul de Justiţie a publicat o cantitate uriaşă de materiale, incluzând fotografii, e-mailuri şi mesaje text. Deşi acestea nu au dovedit existenţa unei presupuse liste de şantaj cu bărbaţi influenţi, documentele au dezvăluit legăturile compromiţătoare ale lui Epstein cu miliardari, membri ai caselor regale, oficiali guvernamentali, personalităţi media şi moguli din mediul de afaceri din întreaga lume.

La rândul său, Michael Freeman a acordat un interviu publicaţiei The New York Times, în care a precizat că nu ştie şi nici nu îl interesează cine l-ar fi ucis pe Epstein. Expertul criminalist specializat în omoruri s-a axat exclusiv pe ceea ce numeşte „omisiuni” în raportul de autopsie şi în ancheta privind decesul. „Singurul lucru care mă interesează este: cum a putut totul să degenereze în acest hal?”, a conchis acesta.