”O eroare semnificativă a fost comisă la cererea şi eliberarea mandatelor de percheziţie”, ceea ce este ”suficient să facă aceste mandate, percheziţiile şi materialul confiscat ilegale”, a stabilit un judecător al Înaltei Curţi, Nicholas Hilliard, într-o hotărâre de şase pagini, pronunţată joi.

Fratele regelui Charles al III-lea, în vârstă de 66 de ani, contesta la Înalta Curte de la Londra legaltitatea percheziţiilor desfăşurate la actualul său domiciliu şi la fosta sa reşedinţă, în urma arestării sale - istorice - în februarie.

El nu a fost prezent la audieri, joi.

”Faptul că mandatele de percheziţie au fost anulate nu pune capăt anchetei şi nici nu înseamnă că toată ancheta este ilegală”, a precizat judecătorul Nicholas Hilliard.

Aceste percheziţii au fost ”anulate” de către Înalta Curte la 22 iulie, precizează într-un comunicat Poliţia din Thames Valley, care caută mijloace legale să păstreze piesele confiscate în aceste percheziţii.

Poliţia din Thames Valley precizează că ancheta sa continuă.

Ea anunţă că acceptă ”poziţia potrivit căreia hotărârea iniţială a tribunaluluki de a emite mandate pe baza legislaţiei specifice folosite era incorectă şi că ele trebuie, pe cale de consecinţă, să fie anulate legal”.

Ea recunoaşte un viciu de procedură.

AUDIERE CU UŞILE ÎNCHISE ”NU ÎNAINTE DE 2027”

Judecătirul Hilliard anunţă că prinţul decăzut din drepturi se opune cererii de păstrare a probelor, formulată de către poliţie.

O audiere urmează să aibă loc - cu uşile închise - ”nu înainte de 2027”, un termen care prelungeşte şi mai mult acest dosar stânjenitor.

Magistratul subliniază însă că ”nu va exista niciun interes să se restituie aceste probe, pentru a fi confiscate după aceea în mod legal din nou, în baza altor dispoziţii”.

Percheziţiile au avut loc la reşedinţa fratelui regelui Charles al III-lea , la Sandringham, în estul Angliei, şi la precedenta sa reşedinţă, la Windsor, la aproximativ 30 de kilometri vest de Londra.

Andrew a fost arestat la 19 februarie - de ziua sa de naştere - şi a fost plasat în arest pteventiv timp de mai multe ore - un lucru nemaivăzut în istoria modernă a familiei regale britanice -, în urma unor noi dezvăluiri despre legăturile sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, mort în închisoare în Statele Unite, în 2019.

El nu a fost inculpat - până în prezent - şi a negat mereu orice faptă ilegală în scandalul Epstein.

El este vizat într-o anchetă de poliţie cu privire la ”abateri în exercitarea unei funcţii publice”, suspectat de faptul că i-a transmis documente economice confidenţiale lui Jeffrey Epstein pe când era Emisarul însărcinat cu Comerţul al Regatului Unit, în peroada 2001-2011.

Poliţia anunţa în mai că examinează şi o acuzaţie de agresiune sexuală împotriva fostului prinţ.

Regele Charles al III-lea i-a retras, în 2025, titlurile regale lui Andrew Mountbatten-Windsor, în urma publicării unor memorii postume ale lui Virginia Giuffre, principala acuzatare a lui Jeffrey Epstein, care-l pune în discuţie pe fratele regelui.

Andrew a fost obligat să părăsească reşedinţa Royal Lodge de pe domeniul Windsor, unde trăia de peste 20 de ani, şi să se mute pe domeniul Sandringham, în Norfolk.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost acuzat de agresiuni sexuale de către americanca Virginia Giuffre, pe când aceasta avea vârsta de 17 ani.

Ea s-a sinucis în aprilie 2025.